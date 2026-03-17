신임 경찰 합동임용식 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령이 17일 충남 아산 경찰대학교에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 축사를 하고 있다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 충남 아산 경찰대학교에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 정모를 던지는 참석자들과 단체 기념촬영을 하고 있다.

신임 경찰관들이 17일 충남 아산 경찰대학교에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 경례를 하고 있다.

이재명 대통령이 17일 충남 아산 경찰대학교에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 참석자들의 경례를 받고 있다.

17일 충남 아산 경찰대학교에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 신임 경찰 가족이 계급장을 달아주고 있다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 충남 아산 경찰대학교에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에서 신임 경찰관들에게 인사를 하고 있다.

이재명 대통령 부부가 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 신임 경찰 경위·경감 임용식에 참석했다.

경찰대학은 졸업생을 대상으로 한 임용식 행사를 개최해 왔지만 2015년 경위공채 합동임용식을 시작으로 2020년부터는 경찰대학 졸업생, 경위공채, 경감 경력경채(변호사, 회계사 등)가 함께하는 합동 임용식을 진행하고 있다.

이번 행사에는 임용자 153명, 임용자 가족 등 1,400여 명이 참석한 가운데 열렸다. 임용식은 개식선언, 국민의례, 상장수여, 계급장 부착, 영상 시청, 기념촬영 순으로 진행됐다.

이 대통령은 축사에서 “오직 국민을 위해서만 헌신하는 ‘국민의 경찰’이 되어주길 바란다”면서 “법 앞에선 지위고하에 관계 없이 누구나 평등하다는 헌법 정신을 현장에서 몸소 실천해 주길 당부한다”고 밝혔다.