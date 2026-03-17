강남·마용성 보유세 급등… 압구정 신현대, 1858만→2919만원 [2026 아파트 공시가격]

서울 공시가 19%↑… 稅부담 커져



한강벨트권 40~50%대 증가 전망

반포 원베일리 84㎡ 1000만원 더

마래푸 52% 늘어 439만원 부담

노도강 등은 수만원 증가 그칠 듯

올해 공시가격 상승으로 보유세(재산세+종합부동산세) 부담이 전반적으로 늘어난 가운데 주택 가격대별 세 부담 격차가 크게 벌어지는 양상이다. 서울 ‘강남 3구’를 중심으로 집값이 크게 오른 고가 아파트 소유자들의 경우 보유세액이 많게는 50% 이상 증가할 전망이다. 공시가격 상승에 따라 종부세 과세 기준선(12억원)을 넘겨 그전에 내지 않던 종부세를 내게 생긴 1주택자 상당수도 세 부담이 가중될 전망이다.

17일 국토교통부가 발표한 1월 1일 기준 공동주택 약 1585만 가구의 공시가격 올해 전국 평균 상승률은 9.16%로 2022년(17.20%) 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 특히 서울은 18.67% 급등하며 전국 시도 중 유일하게 평균을 크게 웃돌았다. 서울 전체 상승률중 강남 3구(서초·강남·송파) 한강벨트 지역이 공시가 상승률 24.7%로 특히 성동구는 29.04% 폭등하며 서울 내 최고 상승률을 기록했다. 이어 강남(26.05%), 송파(25.49%), 양천(24.08%), 용산(23.63%) 등이 20%를 넘겼다. 사진은 이날 강남구 아파트 단지의 모습. 뉴스1

◆서울 고가·중저가 아파트 보유세 격차 커



17일 국토교통부가 서울 주요 아파트 단지 공시가격 변동률과 그에 따른 보유세액을 추정한 결과 강남구 압구정동 신현대 9차 111㎡의 올해 공시가격은 47억2600만원으로 지난해(34억7600만원) 대비 36.0% 올랐다. 이를 반영한 보유세는 지난해 1858만원(재산세 743만원·종부세 1115만원)에서 올해 57.1% 오른 2919만원(재산세 949만원·종부세 1970만원)으로 1년 사이 1061만원 늘어난다. 서초구 반포동 래미안 원베일리 84㎡는 공시가격이 지난해 34억3600만원에서 올해 45억6900만원으로 33.0% 올랐고, 보유세는 1829만원(재산세 746만원·종부세 1083만원)에서 2855만원(재산세 947만원·종부세 1908만원)으로 56.1%(1026만원) 증가할 전망이다.

송파구 잠실동 잠실엘스 84㎡는 올해 공시가격이 23억3500만원으로 지난해(18억6500만원) 대비 25.2% 상승했다. 이에 따라 지난해 582만원(재산세 405만원·종부세 177만원)이었던 보유세는 올해 859만원(재산세 477만원·종부세 382만원)으로 47.6%(277만원) 늘어나게 됐다. 강남 3구와 더불어 가격이 크게 오른 ‘마용성’(마포·용산·성동) 등 한강벨트권의 보유세도 공시가격 급등에 따라 40∼50%대 상승이 예상된다.

마포구 아현동 마포래미안푸르지오 84㎡는 지난해 13억1600만원이었던 공시가격이 올해 17억2300만원으로 30.9% 오르면서 보유세도 289만원(재산세 262만원·종부세 27만원)에서 52.1%(150만원) 늘어난 439만원(재산세 315만원·종부세 124만원)으로 추정됐다. 용산구 이촌동 용산한가람 84㎡의 올해 공시가격은 20억8800만원으로 지난해(16억5700만원) 대비 26.0% 상승했다. 이를 적용한 올해 보유세는 676만원(재산세 416만원·종부세 260만원)으로 지난해 477만원(재산세 372만원·종부세 105만원) 대비 41.7%(199만원) 늘어날 전망이다.

성동구 행당동 서울숲 리버뷰자이 84㎡도 1년 사이 공시가격이 13억8400만원에서 17억6900만원으로 27.8% 오르면서 작년 307만원(재산세 265만원·종부세 42만원)이었던 보유세가 475만원(재산세 334만원·종부세 141만원)으로 54.6%(168만원) 증가하게 됐다.

반면 노도강(노원·도봉·강북) 등 공시가격 상승폭이 작은 외곽지역 단지는 지난해와 비슷한 수준의 보유세가 부과될 것으로 보인다. 노원구 공릉동 풍림아파트 84㎡의 공시가격은 지난해 5억2400만원에서 올해 5억5800만원으로 6.5% 올랐고, 보유세는 66만원에서 7.1%(5만원) 증가한 71만원으로 예상된다. 도봉구 방학동 대상타운 현대아파트 84㎡는 공시가격이 5억200만원에서 5억2100만원으로 3.8% 오르면서 보유세가 62만원에서 66만원으로 5.1%(4만원) 늘어나게 됐다.



강북구 미아동 두산위브 트레지움 84㎡는 올해 공시가격이 5억5600만원으로 지난해(5억1600만원) 대비 7.8% 상승했다. 보유세는 65만원에서 7.2%(4만원) 늘어난 69만원으로 추산됐다.



우병탁 신한은행 프리미어패스파인더 전문위원(세무사) 분석에 따르면, 강북구 미아동 ‘SK북한산시티’ 전용 60㎡는 재산세 감면이 적용되면서 보유세가 오히려 감소한 것으로 나타났다.

◆세금 부담에 매물 나오나



올해 공시가격이 발표되자 국내 최대 온라인 부동산 커뮤니티인 ‘부동산 스터디’에서는 대출을 끼고 주택을 매입한 이른바 ‘영끌’ 수요를 중심으로 세 부담 확대에 대한 우려 목소리가 잇따랐다. 한 누리꾼은 “대출 부담에 보유세까지 늘어나면 버티기 쉽지 않을 것”이라고 했다. 이는 매물 출회로 이어질 수 있다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “보유세 부담이 커질 경우 다주택자나 비거주 고가 주택 보유자 등을 중심으로 매도를 고민하는 움직임이 나타날 수 있다”고 말했다. 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원도 “고령 1주택자를 중심으로 주거 다운사이징 수요가 확대될 가능성이 있다”고 했다.



국토교통부 관계자도 “과세 기준일 이후 세 부담을 체감하는 시점에 일부 매물 증가 등 영향이 있을 수 있다”고 했다.



다만 정책 불확실성으로 인해 당분간 관망세가 이어질 것이라는 시각도 적지 않다. 김규정 한국투자증권 부동산연구위원은 “공시가격 상승으로 보유세 부담이 늘어나겠지만, 세율 인상이나 과세 체계 개편 등은 확정되지 않은 만큼 향후 확정 내용을 지켜본 뒤 결정하겠다는 분위기가 상당하다”고 전했다.