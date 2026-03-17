서울시장 출마 오세훈·박수민 ‘장동혁 직격’…당권파 “자해” 반발

오세훈 서울시장과 국민의힘 박수민 의원이 국민의힘 서울시장 후보에 출사표를 던지면서 나란히 장동혁 대표를 겨냥했다. 이들은 장 대표에게 변화와 쇄신을 요구하며 공개 저격에 나섰는데, 당권파는 “전투가 아닌 자해”라며 내부 공격을 멈춰달라고 맞섰다.

오 시장은 17일 중구 서울시청에서 서울시장 출마 선언 기자회견을 열고 “서울시민에 대한 책임감과 선당후사 정신으로 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 공천 신청과 관련해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

오 시장은 기자회견에서 장 대표를 향한 성토를 쏟아냈다. 앞서 그는 장 대표에게 혁신 선거대책위원회 구성과 당내 인적 쇄신을 요구하며 두 차례 후보 공모 기간 동안 등록을 하지 않았다. 두 요구가 모두 받아들여지지 않았지만, 오 시장은 결국 이날 오후 6시 마감을 세 시간 앞두고 후보 등록에 나섰다.

오 시장은 “안타깝게도 장 대표와 지도부는 국민이 납득할 만한 변화의 의지를 보여주지 않았다”라며 “오히려 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”고 지적했다. 그는 “지금 지도부의 모습은 최전선에서 싸워야 할 수많은 후보들과 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않다”며 “이는 무능을 넘어 무책임”이라고 질타했다. 이어 “위기 때마다 스스로 바꿔왔던 보수 쇄신 DNA가 지금 우리 당에서 보이지 않는다”라며 “헌법을 최우선 가치로 삼았던 우리 당의 빛나는 전통마저 흔들리고 있다. 이건 보수도 아니고 정의도 아니다”라고 비판했다.

오 시장은 그러면서 “장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면, 서울에서부터 변화를 시작하겠다”며 “서울을 혁신의 출발점으로 만들겠다. 서울에서 보수를 다시 일으켜 세우겠다”고 목소리를 높였다.

국민의힘 박수민 의원이 17일 국회에서 공식 후보 접수에 앞서 기자들과 만나 서울시장 후보 출마를 공식 선언하고 있다. 연합뉴스

박수민 의원도 최근 국민의힘 의원 107명 전원 명의로 낸 ‘윤석열 어게인 반대’ 결의문을 언급하며 장 대표에게 변화를 촉구했다.

박 의원은 이날 국회에서 서울시장 출마 기자회견을 열고 “결의문 이후에 결의문을 어떻게 실천할 것인가 하는 얘기가 불거졌고 저도 고민했다”라며 “장동혁 대표도 변해야 한다”고 말했다.

그는 “‘박수민이 할 수 있는 실천은 없는가’ 저는 고민했고 저의 실천은 출마”라며 “우리당의 무기력한, 이 지루한 국면을 출마로 깨겠다. 보수의 부활과 혁신을 저의 출마로 시작하겠다”고 강조했다.

국민의힘 장동혁 대표가 17일 서울 마포구 북카페에서 열린 '난임부터 보육까지, 맘편한 현장소통 간담회'에서 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이에 당권파는 즉각 반발했다.

김민수 최고위원은 “선당후사의 뜻을 바로 알고 있는 것입니까”라며 “출마 선언에 여당의 비판보다 당 지도부에 대한 공격이 많고 서울시에 대한 비전보다 패색 짙은 부정의 언어가 많다”고 직격했다. 김 최고위원은 “어떤 장수가 자신의 성벽을 향해 칼을 겨누고 포를 쏩니까”라며 “이것은 전투가 아닌 자해이다. 이것이야말로 무능을 넘어 무책임”이라고 꼬집었다.

그는 “지금은 내부 공격이 아닌 비전과 민생을 말해야 할 때”라며 “이제라도, 자해 행위를 멈추고 수도 서울의 비전을 제시해달라”고 일갈했다.