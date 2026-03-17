통일부, 평화·통일 사회적 대화 추진…AI 플랫폼 활용

통일부가 국내 최초로 인공지능(AI)기반 플랫폼을 활용한 사회적 대화에 나선다.

통일부는 17일 “한반도 평화와 통일에 관한 국민적 합의를 형성하고 국민주권시대에 부응하는 숙의 민주주의를 구현하기 위해 사회적 대화를 추진한다”며 용역사업 3건을 진행한다고 밝혔다.

통일부 CI. 통일부 제공

평화·통일 사회적 대화는 이재명 정부의 국정과제다. 일회성 여론조사나 의견수렴이 넘어 국민이 직접 통일 담론을 형성한다는데 의미가 있다. 특히 AI 플랫폼 도입을 통해 디지털 환경에 익숙한 청년층의 참여를 확대하고, 고도화된 AI 기술로 보다 체계적인 숙의 과정 운영이 가능해질 것으로 기대된다.

통일부는 특히 시간과 장소 제약을 극복하기 위해 새롭게 AI 기술을 접목해 사회적 대화의 장을 구축할 계획이다. 11월 말까지 AI 플랫폼 기반의 사회적 대화 모델을 개발하고 시범 운영을 하는 용역사업에 2억1000만원이 투입된다.

각계각층의 국민으로 구성돼 다양성과 대표성을 갖춘 시민참여단이 정부, 국회, 시민사회의 의견을 충분히 학습한 후 숙의를 거쳐 결론을 도출해 정부에 권고하는 오프라인 사회적 대화 사업(예산 7억6200만원)도 진행된다. 19세 이상 39세 이하 청년만을 대상으로 하는 오프라인 사회적 대화 사업(예산 4억원)도 병행될 예정이다.

용역사업 3건에 대한 제안설명회는 오는 19일 오전 10시 정부서울청사에서 개최한다. 통일부는 “사회적 대화를 통해 평화·통일 문제에 대한 국민의 참여를 활성화하고, 숙의 결과가 실질적 정책 수립으로 이어질 수 있도록 노력할 것”이라고 강조했다.