매수 줄고 거래 꺾였다…“부동산 시장 ‘조정 초입’”

부동산 시장에서 집을 사려는 수요가 줄고, 매도 움직임은 늘면서 거래 위축 신호가 뚜렷해지고 있다. 집값은 겉으로는 보합세를 보이고 있지만, 매수심리와 거래가 동시에 꺾이면서 시장 변화 조짐이 나타나고 있다.

17일 국토연구원이 발표한 ‘2월 부동산시장 소비자 심리조사’에 따르면 중개업소들은 최근 한 달간 주택과 토지 시장에서 매수보다 매도가 우위에 있는 흐름이 나타나고 있다고 응답했다. 특히 토지 시장에서는 매수 의향(20.4%)과 매도 의향(4.1%) 간 격차가 크게 벌어지며 투자 수요가 빠르게 식는 모습이다.

17일 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 가격이 수정된 매물표가 붙어 있다. 연합뉴스

거래 감소 신호도 감지된다. 중개업소의 전월 대비 거래 동향 조사에서 토지 거래는 감소했다는 응답이 12.9%로 증가했다는 응답(23.2%)보다 크게 나타났다. 주택 거래 역시 증가 응답(6.4%)보다 감소 응답(3.7%)이 뒤를 잇는 등 거래 둔화 흐름이 확인됐다.

가격은 아직 버티는 모습이다. 중개업소들은 주택 가격이 ‘비슷하다’는 응답이 가장 많았고, 상승과 하락 응답은 큰 차이를 보이지 않았다. 그러나 이는 거래가 줄어든 상황에서 나타나는 ‘보합 착시’로, 수요 기반이 약화된 신호로 해석된다.

일반 가구 인식에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 전월 대비 주택 가격이 하락했다는 응답(4.0%)이 상승했다는 응답(3.4%)보다 많았고, 전세 가격 역시 하락 응답(6.0%)이 상승 응답(2.8%)을 웃돌았다. 시장 기대가 전반적으로 약화되고 있는 셈이다.

매수 계획도 뒤로 밀렸다. 주택 구입 계획을 묻는 항목에서 ‘12개월 이후’로 응답한 비율이 70% 안팎을 차지했다. 당장 매수에 나서겠다는 수요가 크게 줄어든 것이다.

전문가들은 현재 시장이 가격보다 거래가 먼저 꺾이는 초기 조정 국면에 들어섰다고 봤다. 한 부동산 전문가는 “매수심리와 거래량이 같이 꺾이면 시장 흐름이 바뀌는 경우가 많다”며 “가격은 뒤따라 움직이는 만큼 하락 압력이 점차 커질 수 있다”고 말했다.