서울에서 재개발 방식으로 추진되는 역세권 주택사업의 기준 용적률이 최대 30% 완화된다. 역세권 주택사업은 지하철역과 가까운 교통이 편리한 지역에 고밀도 개발을 통해 청년·신혼부부·무주택자를 위한 양질의 임대·분양 주택을 공급하는 것이다.
오세훈 서울시장은 17일 영등포 신길역세권 일대를 찾아 122개소 11만7000세대 규모의 역세권 주택공급 등 ‘역세권 주택 활성화 방안’을 발표했다. 기준 용적률 최대 30% 상향, 역세권 외 20m 이상 간선도로 교차지까지 사업대상지 확대, 규제철폐로 사업 기간을 단축하는 것이 골자다.
시는 우선 도시환경정비사업(재개발) 방식으로 추진하는 역세권 주택사업에 기준 용적률을 최대 30% 상향해주는 인센티브를 제공한다. 시는 용적률 상향 인센티브 도입 시 추정비례율(사업성 확인 지표)은 약 12% 상승해 조합원 1인당 약 7000만원의 추가 분담금을 낮추는 효과가 있다고 설명했다.
지하철역 승강장 경계 500m 이내로 한정됐던 역세권 주택사업 대상지도 ‘역세권 외 20m 이상 간선도로 교차지 경계에서 200m 이내’까지 확장한다. 교통은 편리하지만 개발에서 소외됐던 지역들이 사업 대상에 포함되면 서울 전역 239개소가 신규 편입, 약 9만2000호 추가 공급이 가능해질 전망이다.
오 시장은 “큰 틀에서의 원칙은 빠른 공급·많은 공급, 속된 말로 닥치고 공급, ‘닥공’”이라며 “공급이 부동산 가격의 안정을 가져오는 지름길이라는 주택철학을 갖고 지속적으로 물량을 확대하는 데에 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
서울 역세권 주택사업 용적률 30% 높여
수정 :
사업성 개선해 11만7000가구 공급
서울에서 재개발 방식으로 추진되는 역세권 주택사업의 기준 용적률이 최대 30% 완화된다. 역세권 주택사업은 지하철역과 가까운 교통이 편리한 지역에 고밀도 개발을 통해 청년·신혼부부·무주택자를 위한 양질의 임대·분양 주택을 공급하는 것이다.
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