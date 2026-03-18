동료 기장 살해한 50대 "3년 전부터 준비…4명 살해 계획"

2년 전 퇴사 때 동료들과 갈등이 범행 동기인 듯

항공사 기장을 살해하고 범행 14시간 만에 검거된 전 항공사 부기장 50대 남성이 범행 사실을 인정하며 수년 전부터 범행을 계획했고, 추가 살인 계획도 있었다고 진술했다.



18일 경찰 등에 따르면 전날 오후 8시께 울산에서 검거된 전직 부기장 50대 김모씨는 부산진경찰서에 압송된 직후 "공군사관학교의 부당한 기득권에 억울하게 인생이 파멸했기 때문에 할 일을 했다"고 진술했다.

지난 17일 부산 부산진구 한 아파트에서 50대 현직 항공사 기장이 흉기에 찔려 숨진 채 발견된 가운데 경찰 과학수사대 관계자들이 사건 현장을 조사하고 있다. 부산=뉴스1

이어 "범행은 3년 전부터 계획했고 4명을 살해하려고 했다"고 말했다.



김씨는 지난 17일 오전 5시 30분께 부산 부산진구의 한 아파트에서 예전 동료였던 항공사 기장 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.



또 지난 16일에는 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 기장 C씨를 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주했다.



김씨는 B씨 살해 직후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료 D씨 주거지에 찾아갔지만, 미수에 그쳤다.



김씨는 경찰 조사에서 범행 일체를 시인했다.



항공업계에 따르면 김씨는 기장 승급 심사에서 몇 차례 떨어진 뒤 2년 전 항공사에서 퇴직 처리됐고 이에 관여된 동료들과 갈등을 빚어온 것으로 알려졌다.



경찰은 범행동기 등 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 김 씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청할 예정이다.

<연합>