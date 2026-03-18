2월 취업자 증가 폭 확대에도…청년 실업률 5년 만에 ‘최고치’

증가 폭 3개월 만에 20만명대 회복

60대·30대 고용 증가 주도

청년층 취업은 14만명 감소

지난달 취업자 수 증가폭이 5개월 만에 가장 큰 폭으로 증가하며 20만명대를 회복했다.

18일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 2월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2841만3000명으로 1년 전보다 23만4000명 늘었다.

2월 취업자 수는 늘었지만 청년 고용은 악화됐다. 게티이미지뱅크

취업자 증가 폭은 지난해 11월 22만5000명을 기록한 뒤, 12월 16만8000명, 1월 10만8000명으로 감소하다가 3개월 만에 20만명대로 올라섰다. 지난달 취업자 증가폭은 지난해 9월 31만2000명에 이어 5개월 만에 가장 컸다.

연령별로 보면 청년층(15∼29세) 취업자는 14만6000명 감소했다. 청년층의 실업률은 7.7%로 2021년 2월(10.1%) 이후 같은 달 기준 5년 만에 최고치를 기록했다.

반면 60세 이상 취업자는 28만7000명, 30대 8만6000명, 50대 6000명이 각각 늘었다.

산업별로 보면 보건업 및 사회복지서비스업이 28만8000명(9.4%), 운수 및 창고업이 8만1000명(4.9%), 예술스포츠 및 여가 관련 서비스업이 7만명(13.7%) 늘어 취업자 증가를 견인했다. 전문과학 및 기술서비스업(-10만5000명·-7.1%), 농림어업(-9만명·-7.6%), 정보통신업(-4만2000명·-3.6%) 등은 취업자가 줄었다.

제조업의 경우 취업자 1만6000명이 감소하며 2024년 7월부터 20개월 연속 감소흐름을 보였다. 건설업 역시 4만명 감소하며 22개월 연속 마이너스 행진했다.

실업자는 99만3000명으로 지난해 2월보다 5만4000명(5.7%) 늘었고, 실업률은 3.4%로 0.2%포인트 상승했다.

15세 이상 인구의 고용률은 61.8%로 0.1%포인트 상승했다. 경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15∼64세 고용률은 69.2%로 0.3%포인트 높아졌다.

비경제활동인구 중 ‘쉬었음’ 인구는 2만7000명(1.0%) 늘어 272만4000명을 기록했다.