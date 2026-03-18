김종국 "'약속' 속 박신양 연기만 보면 울어, 눈물 나 죽겠다"

'옥탑방의 문제아들' 19일 방송

'옥탑방의 문제아들' 김종국이 박신양과 13년 전 끈끈한 인연을 공개한다.

19일 오후 방송되는 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 대한민국 로맨스의 전설이자 13년 차 화가 박신양이 출연해 베일에 가려진 예능감을 뽐낸다.

KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'

박신양의 실물을 영접한 '옥탑즈'는 집단 흥분 상태에 빠진다. 김숙은 "박신양이 나오신다고 해서 신기했다, 내가 방송을 30년 했는데 처음 뵙는다"라면서 연신 놀라워하는데, 이에 홍진경은 "내가 동국대 연영과 96학번이고 박신양 선배님이 86학번이다, 학교 선배님인데도 한 번도 뵌 적이 없다"라고 덧붙여 놀라움을 더한다.

반면 김종국이 박신양과의 뜻밖의 인연을 자랑해 관심을 한 몸에 받는다. 김종국이 "사실 신양 형님과 저는 13년 전에 만난 사이"라면서 "'런닝맨'에서 뵀었다, 그때 형님이 다리 찢기를 참 열심히 하셨다"라며 박신양의 반전 면모를 증언하는 것. 또한 김종국은 박신양을 향해 열렬한 '팬심'을 드러내기도 하는데, 김종국이 박신양의 대표작인 영화 '약속'의 명대사를 오마주하며 "나는 형님이 '사랑하고!'만 하면 무조건 운다, 볼 때마다 운다, 눈물이 나서 죽겠다"라며 '박신양 한정 에겐남'을 인증해 주변을 웃음바다로 만든다.

한편 이날 '옥탑즈'는 박신양을 향해 쉴 새 없는 질문 폭탄을 쏟아부어 '예능 면역력 제로 상태'인 박신양의 혼을 쏙 빼놓는다는 후문이다. 이에 박신양은 동공 지진을 일으키며 "혹시 여기 원래 여섯 분이 한꺼번에 얘기하나요?"라고 물어 현장을 웃음바다로 만든다고.

이에 '연예계의 유니콘' 박신양의 베일을 시원하게 걷어 젖힐 '옥탑즈'의 활약 속에 풍성한 이야깃거리들이 가득할 '옥문아' 본 방송은 19일 오후 8시 30분 만나볼 수 있다.

<뉴스1>