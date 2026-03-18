'케데헌' 루미 아덴 조 "아카데미 수상 역사적…'골든' 무대 눈물"

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 루미 목소리 연기를 맡은 배우 아덴 조가 아카데미 소감을 전했다.

지난 16일(한국시간, 현지시간 15일 오후) 미국 로스엔젤레스 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')는 장편 애니메이션상과 주제가상을 받으며 2관왕에 올랐다.

제98회 아카데미 시상식에 참석한 아덴 조(웨이브나인 제공)

또한 이날 극중 헌트릭스의 노래를 가창한 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 작품의 메인 OST인 '골든'으로 축하무대를 펼쳐 큰 환호를 받았다.

이와 관련해 아덴 조는 수상 순간을 떠올리며 "우리 모두에게 역사적인 순간이었다"라며 "한국인으로서, 한국계 미국인으로서, 그리고 여성으로서 우리는 오스카에서 새 역사를 만들었다"고 전했다. 이어 "한국 음악과 문화를 바탕으로 한 '골든'(Golden) 무대를 볼 수 있어 정말 감동적이었고, 공연 내내 눈물이 멈추지 않았다"고 회상했다.

또한 "매기 강 감독의 수상 소감은 영화의 핵심을 완벽하게 담아냈다"며 "그의 이야기를 들으며 제 안의 어린 시절 자아가 실시간으로 치유되는 듯한 느낌을 받았다"고 덧붙였다.

아덴 조는 "'케데헌'은 단순한 애니메이션이 아니라 한국의 음악과 문화, 그리고 글로벌 팬들의 열정을 담아낸 작품으로, 이 여정을 함께한 모든 제작진과 배우, 그리고 전 세계에서 사랑을 보내주신 팬들께 진심으로 감사드린다"고 고마움을 전했다.

아덴 조는 이날 고전적인 우아함과 현대적 감각이 공존하는 미스 소희의 드레스를 선보이며 팬들과 취재진의 시선을 사로잡았다. 여기에 드레스 양쪽 팔을 감싸는 볼륨감 있는 올리브 그린 컬러의 드레이프 장식과 블랙 레이스 드레스, 화려한 다이아몬드 네크리스와 이어링을 매치해 클래식과 아방가르드가 공존하는 아덴 조 만의 독보적인 스타일링을 완성해 주목받았다.

한편 '케데헌'은 걸그룹 헌트릭스가 사람들의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린 작품으로, 공개 이후 글로벌 누적 시청 5억회를 돌파하며 역대 넷플릭스 콘텐츠 최고 흥행 기록을 세웠다.

<뉴스1>