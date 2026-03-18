성시경, '고막남친' 작명 이유…"웃기고 싶었다"

가수 성시경이 자신이 진행을 맡은 음악 프로그램의 제목에 대한 논란에 대해 해명했다.

성시경은 17일 KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’ 공식 소셜미디어에 공개된 영상에서 "'고막남친'이라는 제목은 웃기는 게 중요하다고 생각해서 정했다"고 전했다.

그는 "'성시경의 좋을 텐데', '성시경의 미소천사'는 너무 뻔하게 느껴졌다"며 "곡 제목을 그대로 쓰는 건 피하고 싶었다"고 덧붙였다.

아울러 "너무 세게 간 건 아닐까 싶기도 하다. 사람들이 '이런 미X놈'이라고 할 것 같다"고 했다.

성시경은 '왜 하필 고막남친이냐'는 질문에 "그냥 웃기고 싶었다"며 "출연자들이 시청자들의 '고막'을 얼마나 즐겁게 해주느냐가 더 중요하다고 생각했다"고 전했다.

'더 시즌즈'는 새 진행자가 자기 이름을 걸고 진행하는 음악 프로그램이다. 진행자가 바뀔 때마다 부제가 변경된다. 주로 진행자의 히트곡이나 이미지에서 착안한 제목이 이어졌다.

성시경은 '더 시즌즈'의 아홉 번째 진행자로 발탁됐다. 이번 시즌 부제는 그의 수식어를 녹여낸 '고막남친'로 확정됐다.

<뉴시스>