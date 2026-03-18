나영석 "강호동 비빔밥, 사실은 얼갈이…할머니가 봄동이라 해서 믿어"

나영석 "따라 해도 그 맛 안 나더니"

최근 소셜미디어를 중심으로 다시 화제를 모은 강호동의 봄동비빔밥이 실제로는 얼갈이배추였다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.

나영석 PD와 이명한 에그이즈커밍 대표는 17일 유튜브 채널 '채널 십오야'에 공개된 영상에서 과거 KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일' 촬영 당시 화제를 모았던 강호동의 비빔밥 먹방 뒷이야기를 공개했다.

사진=유튜브 채널 채널 십오야

영상에서 나 PD는 "강호동의 봄동비빔밥 먹방이 요즘 유행인데, 지구상에서 그 비빔밥을 먹어 본 사람이 딱 두 명뿐이다. 한 명이 호동이 형이고, 한 명이 방송을 따라 갔던 저다"라고 운을 뗐다.

이어 나 PD는 "사실 나도 그날 처음 먹어 보고 호동이 형처럼 너무 맛있어서 봄이 올 때마다 봄동을 사서 몇 번 해 먹어 봤다. 근데 그 맛이 절대 안 나더라"라고 말했다.

"근데 그게 생각해 보니 봄동이 아니었다. 얼갈이배추가 맞는데, 할머니가 봄동이라고 하시니까 우리도 봄동이라고 하고 말았다"고 진실을 밝혔다.

이 대표 역시 "사실 봄동이라는 것도 그때 처음 알았던 거다"라고 덧붙였다.

당시 강호동의 먹방이 다시 화제가 된 이유에 대해 나 PD는 "호동이 형의 리액션이 진짜 임팩트가 있었다"고 설명했다.

먹방 스타일에 대한 분석도 이어졌다. 나 PD는 "호동이 형한테 배운 먹방은 한입에 깔끔하게 먹는 것"이라며 "너무 과하거나 적지 않게, 한입이 명확하게 드러날 정도로 푼다"고 부연했다.

<뉴시스>