태안 모항항 해상서 20t 어선 좌초…승선원 11명 구조

18일 오전 4시 29분께 충남 태안 소원면 모항항 인근 해상에서 입항 중이던 20t 어선이 암초에 걸려 좌초됐다는 신고가 접수됐다.

승선원 구조하는 태안해경. 태안해경 제공

태안해양경찰서는 경비함정과 연안구조정 등을 보내 어선에 타고 있던 승선원 11명을 모두 구조하고 선박을 모항항으로 입항시켰다.



태안해경 관계자는 "야간 조업 후 입항 시 졸음 운항에 대한 각별한 주의가 필요하고 자동조타 지양과 철저한 사방 관측을 통해 안전사고에 유의해야 한다"고 당부했다.

<연합>