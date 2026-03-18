박성웅 울짜장이 뭐야…유연석 "맛 없을 수가 없어"

배우 박성웅이 최애 음식인 '울짜장'을 선보였다.

17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면'에서는 박성웅과 이상윤이 틈친구로 출연했다.

17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면'에서는 배우 박성웅과 이상윤이 틈친구로 출연했다. SBS 제공

이날 박성웅은 자신의 단골 중식당으로 유재석·유연석·이상윤을 초대했다.

그는 "고향에서 먹던 건데 울짜장이라고 있다. 울면인데 짜장이다. 서울에는 없는데 여기서 만들어 봤더니 똑같더라"고 말했다

이어 울면과 짜장면을 2개씩 시켜 울짜장을 만들어 먹자고 제안했다. 그러자 유재석과 유연석은 짬뽕이 먹고 싶다고 했고, 이상윤은 잡채밥이 먹고 싶다고 말해 박성웅을 당황시켰다.

이에 유재석은 "너만 울짜장 먹어. 아니면 고향 가서 먹던지. 전체적으로 울짜장이 인기가 없네"라고 했다.

이를 보던 유연석은 짬뽕을 포기하겠다고 했고, 결국 울짜장 제조가 가능한 조합으로 주문을 했다.

울면과 짜장면이 나오자 박성웅은 곧바로 울짜장 제조에 들어갔다.

울짜장 맛을 본 유연석은 "맛이 없을 수가 없다. 촉촉한 자장면이다. 찐득한 느낌이 아니라 촉촉하다"고 극찬했다.

이에 박성웅은 "뿌듯하다. 계속 뭐라고 해서 불안했었는데"라고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>