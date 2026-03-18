배민 “배민페스타, 2주 만에 고객 혜택 250억원 돌파”

배달의민족(이하 배민)이 대규모 할인전 ‘배민페스타’ 행사에서 2주 동안 고객에게 약 250억 원이 넘는 할인 혜택을 제공했다. 고객의 앱 유입 확대로 주문 건수도 40% 이상 늘었다.

배민 운영사 우아한형제들은 지난 2일부터 15일까지 배민페스타 이용 고객에게 254억원이 넘는 혜택을 제공했다고 18일 밝혔다. 이번 성과는 지난해 진행된 ‘배민푸드페스타’와 비교해서도 41%나 증가한 수치다.

배달의 민족 제공

행사에 참여한 가게 수도 역대 배민 할인전 중 최대치를 기록 중이다. 현재 3만1000곳 이상의 가게가 참여해 즉시 할인을 제공하며 적극적으로 고객 유치에 나서고 있다.

배민 앱을 이용하는 고객도 덩달아 늘어났다. 같은 기간 배민페스타 앱 실행 고객 수는 지난해 배민푸드페스타 동기 대비 약 17% 증가했다. 행사를 통한 주문 건수는 40% 이상 늘었다.

이에 따라 입점 파트너의 주문수도 증가세를 보였다. 배민페스타 첫 주 동안 행사에 참여한 가게당 주문수는 행사 직전인 지난 2월 4주차 대비 약 26% 성장했다.

배민은 지난 2일부터 매일 ‘0원딜’과 ‘100원딜’은 물론 최대 1만원 할인 쿠폰을 제공하는 배민페스타를 진행 중이다. 오는 29일까지 매주차별로 유명 프랜차이즈 브랜드 할인 쿠폰을 제공하고, 매일 선착순 최대 2000명에게 인기 메뉴를 100원에 구매할 수 있는 쿠폰도 준다.

한편 배민은 서울시전자상거래센터가 진행하는 ‘쇼핑몰평가10’ 내 배달 앱 카테고리에서 가장 높은 점수를 기록해 1위에 올랐다.

배민 관계자는 “음식 배달 카테고리 외에 퀵커머스까지 함께 진행한 첫 할인행사인 배민페스타가 시작 한지 2주 만에 좋은 성과를 거뒀다”면서 “남은 행사 기간 동안 고객들이 더 많은 혜택을 얻고 파트너분들도 주문 유입 효과가 늘 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.