비 “김태희와 결혼 후 위험한 건 피하게 돼…가족 아른거린다”

가수 겸 배우 비가 두 딸의 아버지가 된 이후 달라진 삶의 태도에 대해 밝혔다.

17일 공개된 유튜브 채널 ‘테오(TEO)’ 웹예능 ‘살롱드립2’에는 비를 비롯해 김무열, 이승훈이 출연, ENA 예능 프로그램 ‘크레이지 투어’의 촬영 뒷이야기를 전했다.

유튜브 채널 ‘테오(TEO)’ 캡처

이날 이승훈은 자신을 “꼰대 사냥꾼”이라 소개하며 비와 김무열이 사냥감이라고 농담했고, 비는 “극강의 도파민 여행이라 합류하게 됐다”며 출연 계기를 밝혔다. 특히 여행 크리에이터 빠니보틀에 대한 팬심을 드러내며 직접 출연을 제안했다고 설명했다.

세 사람은 도착 직후 물에 들어가는 미션을 수행해야 했고, 갈아입을 공간도 없이 풀숲 뒤에서 급히 옷을 갈아입어야 했던 에피소드도 전했다. 비는 “이게 진짜 크레이지”라고 했고, 출연진 모두 예상보다 훨씬 강도 높은 촬영이었다고 입을 모았다.

유튜브 채널 ‘테오(TEO)’ 캡처

특히 비는 과거와 달라진 변화를 언급했다. 그는 “어릴 땐 스릴을 즐겼는데 나이가 드니까 위험한 건 피하게 되더라”고 밝혔다. 이어 “가정이 생기고 나니 한국에 있는 가족들이 아른거린다. 실제로 무섭기도 하고, 안전 교육을 받아도 만에 하나를 생각하게 된다”고 말했다.

이에 이승훈은 “예전에 (비가) 할리우드 영화 ‘스피드 레이서’에 출연했을 때는 9G의 중력을 버티기도 했다”면서 “형이 가족이 생기니까 더 걱정하는 것 같다”고 했다. 그러자 김무열은 “비는 보안 시스템이 철저해졌다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘테오(TEO)’ 캡처

또한 비는 “아이들이 동물을 좋아해서 다들 동물 구경할 때 나는 레스토랑을 검색했다”고 밝혀 웃음을 자아내기도 했다.

비는 배우 김태희와 2017년 결혼해 두 딸을 두고 있다.