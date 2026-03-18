나영석, 15년만에 밝힌 '1박2일' 봄동비빔밥의 정체…"사실 얼갈이배추"

나영석 PD가 15년 전 '1박 2일' 속 봄동비빔밥의 정체에 대해 밝혔다.

지난 17일 유튜브 채널 '채널 십오야'에는 '봄동비빔밥 먹으면서 1박 2일 비하인드 토크'라는 제목의 영상이 게시됐다. 영상 속에는 과거 KBS 2TV '1박 2일'을 연출했던 나영석 PD와 이명한 에그이즈커밍 대표가 출연했다.

유튜브 '채널 십오야' 영상 갈무리

나영석 PD와 이명한 대표는 최근 15년 전 '1박 2일' 속 강호동의 봄동비빔밥 먹방 영상이 유행하고 있는 것에 대해 얘기했다. 이때 나 PD는 "강호동의 봄동 비빔밥 먹방이 요즘 유행인데 사실 이런 걸로 자랑하고 싶지 않은데 지구상에서 그 비빔밥을 먹어 본 사람이 딱 두 명인데, 한 명이 호동이 형, 그때 촬영을 따라갔던 저다"라고 말했다.

이에 이명한 대표는 "그거 내가 찍었다"라며 "나도 먹어봤다"라고 얘기했다. 그러면서 "그때만 해도 봄동이라는 걸 처음 알았다"라고 말해 눈길을 끌었다.

나 PD는 당시를 회상하며 "사실 나도 먹어보고 너무 맛있어서 그 뒤로 봄이 올 때마다 봄동을 사서 해 먹어봤다"라며 "근데 그 맛이 절대 안 나더라"라고 했다.

그러면서 "생각해 보니까 (당시 비빔밥에 들어간 게) 봄동이 아니었다"라며 "얼갈이배추가 맞다"라고 15년 만에 '봄동비빔밥'의 비하인드 스토리를 밝혀 눈길을 끌었다.

나 PD는 이에 대해 "할머니가 봄동이라고 하시니깐 우리도 봄동인가 보다 하고 말았다"라고 얘기했다.

이명한 대표는 그러던 중 "근데 이게 왜 이렇게 떴냐"라고 물었고, 나 PD는 "그때 호동이 형 리액션이 임팩트가 있었다"라고 회상했다. 이에 이명한 대표 역시 "그거 찍을 때 소위 말해서 몰입도가 진짜 장난이 아니었다"라고 얘기해 웃음을 자아냈다.

<뉴스1>