강훈식 "UAE, 최우선 원유공급 약속…총 2천400만배럴 긴급도입"

"나프타 실은 배 한국行…원유협력 양해각서 곧 체결, 최악상황 면해"

호르무즈 해협 관련 논의는 안해…"美측 공식요청도 아직 진행 안돼"

UAE 대통령에 李대통령 친서 전달…"단기 체류 한국인 3천명 무사 귀국"

(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 특사 활동 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.18 superdoo82@yna.co.kr

강훈식 대통령 비서실장은 18일 "전 세계적인 원유 수급 비상 상황 속에서 아랍에미리트(UAE)는 한국에 최우선적으로 원유를 공급하기로 약속했다"고 밝혔다.



이재명 대통령의 전략경제협력 특사로 UAE를 방문하고 돌아온 강 실장은 이날 청와대에서 브리핑을 열고 "(UAE 측이) '한국보다 먼저 원유를 공급받는 나라는 없을 것이다, 한국은 원유 공급에서 최우선(No.1 Priority)'이라고 분명히 약속해줬다"며 이같이 전했다.



강 실장은 "언제든 UAE를 통해 원유를 긴급 구매하도록 합의했다"며 "이에 총 1천800만 배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다"고 전했다.



구체적으로는 UAE 국적 선박 3척으로 600만 배럴을 공급하고 한국 국적 선박 6척으로 1천200만 배럴을 공급할 계획으로, 앞서 공급받은 600만 배럴을 더하면 총 2천400만 배럴을 UAE에서 긴급 도입하게 됐다.



추가로 나프타를 적재한 선박 한 척도 현재 한국으로 향하고 있다고 강 실장은 덧붙였다.



아울러 강 실장은 "양국 간 원유수급 대체 공급경로 모색 등의 내용이 담긴 '원유 공급망 협력 양해각서(MOU)' 체결에 합의했고, 조만간 체결할 예정"이라고 전했다.



그러면서 "원유 공급에 있어 최악의 상황은 면했다. 적어도 대한민국에 원유가 공급되기 어려운 상황은 벌어지지 않을 것"이라고 전망했다.

(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 특사 활동 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.18 superdoo82@yna.co.kr

그는 또 UAE 방문 도중 방산 수출 관련 논의 여부와 관련, "중동지역의 많은 나라에서 대한민국의 방어무기에 대한 요청이 있는 것은 사실"이라면서도 "이 사안(원유 공급)과 방산을 계속 연결하는 것은 적절치 않은 것 같다"며 구체적인 언급을 삼갔다.



이와 함께 이번 UAE 방문 도중에도 호르무즈 해협에 대한 논의는 이뤄지지 않았다고 강 실장은 전했다.



그는 호르무즈 해협에 대한 미국의 군함 파견 요청에 대한 질문에도 "(미국 측의) 공식 요청은 아직 진행된 것이 없다. 뉴스로 접하는 소식이 행정 절차보다 더 빠른 상황"이라며 "즉각 답변을 하기에는 적절하지 않은 시점"이라고 신중한 태도를 보였다.



한편 강 실장은 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령을 예방해 중동 상황에 대한 우려 및 UAE 국민들에 대한 위로와 연대의 뜻이 담긴 이재명 대통령의 친서를 전달했다고 밝혔다.



아울러 "UAE 측의 신속한 지원을 통해 현지에 단기 체류 중이던 3천500여명의 한국인 가운데 약 3천명이 무사 귀환했다"며 무함마드 대통령에게도 한국 국민의 안전을 위해 힘써 준 것에 대해 감사를 전했다고 설명했다.



강 실장은 "이번 방문을 통해 한국과 UAE 양국이 어려울 때 서로를 돕는 진정한 친구라는 사실을 다시 확인했다"며 "중동 상황이 정상화되면 양국 관계는 이전보다 더 발전할 것이라는 데 두 나라가 공감대를 이뤘다"고 말했다.

<연합>