김용필 "아나운서 관두고 트로트 전향, 가족도 몰랐다"

아나운서 출신 트로트 가수 김용필이 가족 몰래 '미스터트롯2'에 출전했던 비화와 작고한 아버지를 향한 그리움을 고백한다.

김용필은 18일 오후 8시 방송되는 TV조선 예능 프로그램 '퍼펙트 라이프'에 어머니와 함께 출연해 일상을 공개한다.

아나운서 출신 트로트 가수 김용필이 가족 몰래 '미스터트롯2'에 출전했던 비화와 작고한 아버지를 향한 그리움을 고백한다. 사진=TV조선

이날 방송에서 김용필의 어머니는 아들의 갑작스러운 트로트 가수 전향에 대해 "처음부터 이야기하지 않아 나중에 알게 됐다. 이미 엎질러진 물이었기에 말릴수도 없었다"며 당시의 당혹스러웠던 심경을 밝힌다.

이어 "노래하는 걸 들어본 적이 없어서 (아들이) 노래를 잘하는 줄도 몰랐다"고 말해 출연진을 놀라게 했다.

다만 첫 무대를 본 소감에 대해서는 "잘한다고 생각했다"며 아들을 향한 애정을 드러냈다.

또 김용필은 1년 전 세상을 떠난 아버지에 대한 애틋한 마음을 털어놓으며 눈시울을 붉혔다.

그는 어머니와 식사를 하던 중 "요새 병원에 가면 그렇게 (아버지) 생각이 난다"며 "아버지와 남자 대 남자로 마주 앉아 술 한잔하는 시간을 많이 못 가져본 것이 아쉽다"고 말했다.

이어 "어머니는 내가 가수로서 무대에 서는 걸 보셨지만 아버지는 그 시점부터 투병하셔서 아들이 가수로 활동하는 걸 못 보시고 돌아가셨다. 주변에서도 그걸 많이 안타까워하더라"며 안타까움을 내비쳤다.

이에 어머니 역시 "집에서 외출할 때와 귀가할 때마다 (남편 사진을 보며) '다녀올게요' '잘 갔다 왔어요'하고 인사한다"며 남편을 향한 짙은 그리움을 표했다.

<뉴시스>