크러쉬 ‘미워’, 역주행…댄스 챌린지 영향으로 음원차트 순위 상승

크러쉬 ‘미워’, 댄스 챌린지→아이돌 참여까지

가수 크러쉬가 지난 2023년 11월 발매한 곡 ‘미워’가 최근 각종 음원차트에서 역주행하며 화제를 모으고 있다. 업계에서는 성공 요인을 ‘댄스 챌린지’의 영향으로 역주행으로 뽑는다.

지난 1일 온라인 음악 서비스인 ‘멜론’ 톱100에 가수 크러쉬의 곡 ‘미워’가 100위로 진입했다. 이어 4일 오전 8시 기준 54위까지 상승했다.

가수 크러쉬. 피네이션

노래는 ‘멜론’뿐만 아니라 유튜브 뮤직 국내 주간 인기곡 차트 54위, 주간 인기 아티스트 차트 28위, 3월 2일 기준 스포티파이 일간 인기곡 차트 16위 등에서도 눈에 띄게 순위가 올랐다.

역주행의 배경에는 ‘댄스 챌린지’가 있다. 한 댄스 크루가 지난달 초 ‘미워 챌린지’를 선보이면서 인기를 몰았고, 이후 ‘아이브’, ‘키키’, ‘NCT WISH’, ‘보이넥스트도어’, ‘투어스’, ‘베리베리’, ‘킥플립’ 등 인기 아이돌 그룹의 멤버들이 챌린지에 참여하며 흥행을 이어갔다.

한편 곡 ‘미워’는 크러쉬의 정규 3집 ‘wonderego(원더이고)’의 4개 타이틀곡 중 하나이다. 가수 크러쉬는 최근 열린 ‘한국 힙합 어워즈 2026(Korean Hip Hop Awards 2026, KHA 2026)’에서 ‘올해의 알앤비 앨범’과 ‘올해의 알앤비 트랙’ 두 부문을 석권했다.

현재 그는 Mnet ‘쇼미더머니12’에서 프로듀서로 활약하고 있다.