정광열 춘천시장 예비후보 "춘천을 미래인재 도시로 만들 것"

"도시 경쟁력은 결국 사람과 인재에서 나와"

정광열 춘천시장 예비후보가 18일 춘천을 단순한 관광 중심 도시를 넘어, 아이들과 청년이 세계 수준의 기술과 문제 해결 역량을 배우고 도전할 수 있는 미래인재 도시로 전환하겠다는 구상을 밝혔다.

정 후보는 이날 춘천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "앞으로 도시 경쟁력은 건물이나 시설보다 결국 사람과 인재에서 나온다"며 "춘천 아이들이 서울로 가지 않아도 세계 수준 인공지능(AI)·디지털 교육을 경험하고, 그 경험이 창업과 도시 성장으로 이어지는 구조를 만들겠다"고 말했다.

정광열 춘천시장 예비후보가 18일 춘천시청 브리핑룸에서 정책을 발표하고 있다. 배상철 기자

이번 구상의 핵심은 단순한 진로 체험 확대가 아니라는 설명이다. 글로벌 AI·디지털 교육 프로그램과의 협력을 바탕으로, 실제 문제를 해결하는 프로젝트형 교육을 춘천에 뿌리내리게 하겠다는 도시 전략이라는 게 정 후보 말이다.

정 후보는 "세계경제포럼(WEF)은 2025년 보고서에서 2030년까지 노동자의 핵심 기술 가운데 약 39%가 변화할 것으로 전망했다"며 "특히 분석적 사고, 창의적 문제 해결 능력, AI와 빅데이터 관련 역량이 더욱 중요해질 것이라고 제시했다"고 설명했다.

이어 그는 "이제는 직업을 설명하는 교육만으로는 부족하다"며 "아이들이 실제 문제를 다루고 기술을 활용하며 결과를 만들어내는 교육이 필요하다"고 강조했다.

정 후보는 이런 변화의 방향을 설명하는 사례로 MIT 미디어랩 모델을 제시했다. MIT 미디어랩은 학과 중심이 아니라 프로젝트 중심으로 운영되며, 학생과 연구자, 기술 파트너가 함께 실제 문제를 해결하는 구조를 갖고 있다는 것이다.

정 후보는 "춘천도 교실 안 설명형 교육을 넘어 실제 문제를 해결하며 배우는 ‘춘천형 프로젝트 교육 모델’을 만들 수 있다"고 설명했다.

해외 도시 사례도 함께 언급했다. 정 후보는 "미국 보스턴은 세계적 대학과 연구기관, 스타트업 생태계를 결합해 혁신 도시로 성장했고, 스페인 바르셀로나의 22@ 지구는 산업지대를 혁신지구로 바꾸며 기술기업과 연구기관이 모이는 공간으로 전환됐다"며 "스웨덴 말뫼 역시 산업 쇠퇴 이후 대학과 창업 생태계를 결합해 새로운 성장 구조를 만들어냈다"고 말했다.

그러면서 "이들 도시는 교육과 기술, 창업을 연결할 때 도시가 바뀐다는 점을 보여준다"며 "춘천도 충분히 그런 전환을 시도할 수 있다"고 덧붙였다.

정 후보는 AWS, 네이버 커넥트재단, 카카오, 더존 등 이미 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있는 글로벌·국내 AI·디지털 교육 파트너십을 춘천으로 유치하겠다는 구상도 내놨다.

그는 "핵심은 아이들을 기업 노동력으로 키우는 것이 아니라, 아이들이 세계 수준의 기술과 문제 해결 역량을 배우게 하는 것"이라며 "기술 파트너십은 수단이고, 목적은 어디까지나 아이들의 미래"라고 강조했다.

정 후보는 자신이 이 전략을 추진할 수 있는 이유에 대해서도 설명했다. 그는 삼성전자에서 약 29년간 근무하며 글로벌 산업 환경과 기술 변화의 흐름을 직접 경험했고, 강원도 경제부지사로 재직하며 산업 정책과 투자 유치, 미래 산업 기반 확대를 담당한 경험이 있다고 했다.

정 후보는 "기업과 산업, 행정을 모두 경험한 만큼 교육과 기술, 도시 전략을 연결하는 실행력을 보여드리겠다"고 말했다.

재원 구조에 대해선 "이 전략은 거대한 토목 사업이 아니라 기존 도시 자산을 최대한 활용하면서 필요한 곳에만 정밀하게 투자하는 방식"이라며 "현재 구상 단계에서 예상 사업 규모는 약 230억원에서 270억원 수준이며 춘천시 예산, 강원도 협력 사업, 교육 파트너십 예산, 민간 투자 및 향후 창업 펀드 연계 등을 통해 단계적으로 추진할 수 있다"는 구상이다.

정 후보는 "관광객은 머물다 떠나지만, 도시의 미래는 남는 사람과 인재가 만든다"며 "춘천을 아이들이 미래를 배우고, 청년들이 도전하고, 도시가 함께 성장하는 미래인재 도시로 바꾸겠다"고 강조했다.