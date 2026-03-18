“밀실 협의?”…국힘 충북도지사 공천 논란 ‘격랑’

김영환 측 가처분 오는 23일 심문

"특정 후보 공천 염두"

"납득 어려운 공천 절차"

국민의힘 충북도지사 공천을 둘러싼 갈등이 확산하고 있다. 현직 지사 컷오프 이후 당내 반발이 이어지는 가운데 법적 대응과 후보 이탈 움직임까지 겹치며 공천 정당성 논란이 커지는 양상이다.

김영환 지사는 18일 사회관계망서비스(SNS)와 국회 기자회견을 통해 국민의힘 공천관리위원회를 강하게 비판했다. 김 지사는 “특정 후보를 염두에 둔 공천이 진행되고 있다”며 “밀실에서 이뤄지는 공천은 공정성을 훼손하는 행위”라고 주장했다. 이어 “충북에서만 유독 컷오프가 단행됐지만 이에 대한 합리적 설명이 없다”고 했다.

김영환 충북도지사가 지난 17일 충북도청 브리핑룸에서 국민의힘 충북도지사 후보 공천 배제와 경찰 사전구속영장 신청에 관해 설명하고 있다.

특히 김수민 전 충북도 정무부지사를 겨냥해 “정치적 신의에 어긋나는 행태”라고 비판하며 공천 과정 전반에 대한 불신을 드러냈다. 또한 이정현 국민의힘 공관위원장과 관련한 ‘밀실 협의’ 가능성도 제기했다.

김 지사는 전날 서울남부지방법원에 공천 배제 효력정지 가처분을 신청하며 법적 대응에 나섰다. 법원 심문은 오는 23일로 예정돼 있다.

사법 리스크도 변수로 부상하고 있다. 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 김 지사에 대해 청탁금지법 위반 및 수뢰 후 부정처사 혐의로 구속영장을 신청한 상태다. 김 지사는 이에 대해 “근거 없는 수사”라는 입장을 밝히고 있다.

당내 반발도 잇따르고 있다. 3선 충주시장을 지낸 조길형 전 시장은 공천 신청을 취소하고 예비후보에서 사퇴했다. 그는 “납득하기 어려운 공천 절차가 이어지고 있다”고 밝혔다. 윤희근 전 경찰청장 역시 선거운동을 중단하며 공천 과정에 문제를 제기했다.

지역 국회의원들도 우려를 나타냈다. 박덕흠·엄태영 의원은 이날 국회에서 당 지도부를 만나 전략공천이 아닌 경선 실시 필요성을 전달한 것으로 전해졌다.

김 전 정무부지사는 이날 SNS에 “당의 결정 수용하고 헌신하겠습니다. 경선을 통해 결정해 주세요”라는 입장을 밝혔다. 국민의힘 공관위는 추가 공모 지원자에 대한 면접을 오는 22일 진행할 계획이다.