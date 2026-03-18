연수구, 호국보훈 중심도시 도약… 33m 태극기 게양대 보훈회관 활짝

인천 연수구가 호국보훈 중심도시 도약을 대외적으로 알렸다. 전국 지자체 중 최초로 대형 태극기 게양대와 전시관을 동시에 갖춘 보훈회관이 활짝 열렸다. 이곳은 건물 외벽에 설치된 33m 높이의 태극기 게양대와 6·25 전쟁 및 베트남전 유물을 한데 전시하고 있다.

구는 18일 이재호 구청장을 비롯해 시·구의원, 보훈 관계자 등이 참석한 가운데 연수구 보훈회관 개관식을 성황리에 개최했다. 연면적 2291㎡, 지상 6층 규모로 총사업비 91억원이 투입됐다. 수인분당선 연수역 인근에 위치해 접근성이 뛰어나다.

내부는 9개 보훈단체 사무실을 비롯해 다목적강당, 소회의실, 건강관리실, 전용식당 등 유공자와 보훈 가족 대상의 맞춤형 시설로 마련됐다. 구는 단순한 행정 공간을 넘어 지역 주민과 미래 세대가 호국 가치를 공유하는 ‘복합 보훈거점’으로 활용한다는 구상이다.

평일 오전 10시∼오후 4시 누구나 무료로 관람할 수 있다. 이재호 연수구청장은 “신축 보훈회관이 국가유공자의 희생과 헌신을 기리고, 모든 구민과 함께 나누는 곳이 되길 기대한다”며 “향후에도 선도적인 연수형 정책을 통해 호국보훈 중심도시로 거듭날 것”이라고 말했다.