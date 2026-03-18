“후손은 군역 면제”…‘왕사남’ 엄흥도 받은 공문서 최초 공개된다

최근 누적 관객 1300만명을 돌파하며 흥행 중인 영화 ‘왕과 사는 남자’를 계기로 조선시대 인물 엄흥도의 충절이 재조명되는 가운데, 관련 고문헌이 처음으로 공개된다.

국립중앙도서관은 18일 1733년 병조에서 엄흥도의 후손에게 발급한 ‘완문’(完文)을 특별전을 통해 처음 선보인다고 밝혔다.

1733년 발급된 ‘완문’(完文). 연합뉴스

완문은 관청이 발급한 공식 문서로 가로 205㎝, 세로 37.4㎝ 크기다. 이 문서에는 영조의 명에 따라 엄흥도의 6대손 엄철업 등에게 군역과 잡역을 면제하도록 한 내용이 담겨 있다.

도서관 측은 “엄흥도의 충절을 국가가 어떻게 기리고, 후손을 예우했는지를 보여주는 중요한 사료”라고 설명했다.

1733년 발급된 ‘완문’(完文). 연합뉴스

해당 자료는 2019년 영월엄씨 충의공계 광순문 종친회가 도서관에 기탁한 것으로, 소유권 이전 없이 보관을 맡기는 형태로 관리돼 왔다. 도서관은 기탁자의 동의를 받아 오는 24일부터 다음 달 19일까지 서울 서초구 본관 1층 열린마당에서 열리는 특별전 ‘고문헌으로 보는 단종과 엄흥도’를 통해 이를 공개할 예정이다.

이번 전시에서는 이광수가 집필한 역사 장편소설 ‘단종애사’의 필사본(1930년대)과 1935년 인쇄본도 함께 전시한다. 또한 단종이 세조에 의해 강원도 영월로 유배되는 과정을 담은 조선왕조실록 영인본도 만나볼 수 있다.

영화 ‘왕과 사는 남자’ 쇼박스

이와 함께 ‘증참판엄공실기’, ‘충의공실기’ 등 엄흥도의 생애와 행적을 기록한 주요 문헌들도 공개된다.

도서관 관계자는 “영화를 통해 높아진 역사적 인물에 대한 관심이 고문헌과 같은 기록유산으로 확장되는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.