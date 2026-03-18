美대테러센터장 사퇴, 이란전쟁 마가 본격 분열 신호탄되나

칼슨·켈리 반대, 샤피로·레빈 지지 입장 각각 밝혀

미국 도널드 트럼프 2기 행정부 고위직 중 처음으로 이란 전쟁에 반발해 조 켄트 미국 국가대테러센터(NCTC) 센터장이 17일(현지시간) 사임한 것을 계기로 트럼프 지지층인 마가(MAGA·Make America Great Again·'미국을 다시 위대하게') 세력 내부에서 분열이 일어날지 주목된다.



지난달 28일 이스라엘과 미국이 이란을 공격하면서 전쟁이 일어난 이래 미국 우파 내에서 달궈지고 있던 논란이 켄트 센터장 사임으로 끓어오르는 모양새다.

이란 전쟁에 반발해 사임한 조 켄트 미국 국가대테러센터(NCTC) 센터장. AP연합뉴스

켄트 센터장은 소셜 미디어 X 게시물에 공개한 사직서에서 "우리가 이 전쟁을 시작한 것은 이스라엘과 그들의 강력한 미국 로비의 압박 때문"이라고 주장했다.



그린베레(미국 육군 특수작전부대) 출신인 켄트 센터장은 직속상관인 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장과 마찬가지로 미국이 불필요한 대외 개입을 자제해야 한다는 고립주의 성향의 인사다.



이란 전쟁 개시에 대한 직격 비판을 담은 켄트 센터장의 사표를 받아 든 당일 트럼프 대통령은 기자들에게 "나는 그가 좋은 사람이라고 항상 생각했지만 안보에는 매우 약하다고 늘 생각했다"며 "이란이 위협이 아니라고 말해온 그가 물러나서 다행"이라고 말했다.



트럼프 대통령 지지자인 마이크 존슨 하원의장은 켄트가 조직에서 겉돌았고 현실감각이 없었다고 비판했다.



그러나 마가 인사로 유명한 마저리 테일러 그린 전 하원의원은 켄트를 "위대한 미국 영웅"이라고 칭송했다.



미국 시사주간지 타임은 이란 상대 공격을 개시한 트럼프 대통령의 결정에 대해 그의 지지자들 사이에서 견해차가 드러나고 있다고 전했다.



폭스뉴스 진행자 출신인 보수 논객 터커 칼슨과 메긴 켈리는 개전 후 트럼프 대통령의 전쟁 개시 결정을 비판했으며 트럼프 대통령은 이들이 "마가가 아니다"라고 선언했다.

지난 2025년 4월 미국 미시간주 워런에서 연설을 위해 단상에 올라가는 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

다른 보수 논객들인 벤 샤피로와 마크 레빈은 이란 공격 결정을 지지하는 입장이다.



트럼프 대통령은 미국에 실익이 없이 계속되는 '영원한 전쟁'을 피하고 국제 이슈에 대한 모험주의적 개입을 하지 않겠다는 공약을 내걸고 당선됐다.



켄트는 트럼프가 패한 2020년 11월 대통령 선거가 조작됐고 2021년 1월 6일 의회 폭동이 연방정부 요원들에 의해 촉발됐다고 주장해왔으며 백인우월주의자들과 극우집단과도 연계가 있어 작년 여름 임명 청문회 당시에도 논란이 컸던 인물이다.



미국의 이란 공격에 대한 미국인들의 여론은 대체로 부정적이다.



지난달 28일부터 이달 3일까지 미국의 등록유권자 753명을 상대로 NBC 뉴스가 한 여론조사 결과 미국이 이란을 공격해서는 안 됐다는 의견을 가진 이가 민주당 지지자 중 89%, 무소속 유권자 중 58%였다.



공화당 지지자 중에서는 같은 의견을 가진 사람이 15%에 불과했으며 77%는 공격을 지지했다.



그러나 공화당 지지자들 사이에서도 스스로를 '마가'로 규정하는 이들은 90%가 트럼프의 전쟁에 찬성했으나 스스로를 '마가'라고 규정하지 않는 공화당 지지자들은 찬성 비율이 54%로 낮았다.

올해만 따져도 트럼프 대통령은 굵직한 대외 개입을 여러 차례 했다.



니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 그의 부인을 베네수엘라에서 생포해 미국으로 압송했으며, 이란 최고 지도자와 안보당국 수장 등 핵심 측근들을 제거했다.



쿠바가 트럼프의 다음 목표물이 될 수도 있다는 관측이 나온다.



트럼프 대통령은 작년에는 그린란드 합병 추진 발언으로 평지풍파를 일으키기도 했다.



타임은 "지금까지 트럼프 지지층 대부분은 그를 지지해 왔지만, 켄트의 이탈은 마가 추종자 중 상당수가 자신들이 투표했던 고립주의자(트럼프)에게 무슨 일이 일어났는지 의아해하며 신뢰를 잃어가고 있다는 초기 징후일 수 있다"고 말했다.

<연합>