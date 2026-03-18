삼성전자 노조, 오는 5월 총파업 돌입

사진=삼성전자 제공

삼성전자 노조 공동투쟁본부는 지난 9일부터 실시한 쟁의행위 찬반투표 결과 93.1% 찬성률로 쟁의권 확보를 완료했다고 18일 밝혔다.

투표에 참여한 노조는 삼성전자지부를 비롯해 전국삼성전자노동조합, 삼성전자노조동행 등이다.

이번 투표에는 이들 3개 노조 재적 조합원 약 9만 명 중 6만6019명이 참여해 투표율 73.5%를 기록했고, 6만1456명이 찬성했다.

노조는 앞서 중앙노동위원회에서 조정 중지 결정이 내려진 데 이어 이번 투표 결과로 쟁의권을 법적으로 확보했다.

공동투쟁본부는 오는 4월 23일 집회를 열고, 5월 총파업까지 성과급 정상화와 정당한 보상 체계 실현을 요구하며 투쟁을 이어간다는 계획이다.

노조는 2026년 임금교섭의 핵심 요구 사항으로 성과급 산정 기준 투명화, 성과급 상한 폐지, 임금 인상률 7%를 요구하고 있다.

삼성전자에서 파업이 벌어질 경우 2024년 7월 이후 약 2년 만으로, 1969년 창사 이래 두 번째 파업이 된다.

공동투쟁본부는 지난해 11월 공동교섭단을 구성해 3개월여 동안 사측과 임금 협상을 벌였으나, 노사 입장이 평행선을 달린 끝에 노조는 지난달 19일 교섭 결렬을 선언하고 중노위 조정을 신청했다.