삼성전자·SK하이닉스, 코스피 내 시총 비중 사상 첫 40% 돌파

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 18일 급등하면서 두 기업이 코스피 전체 시가총액에서 차지하는 비중이 사상 처음 40%를 돌파했다.



증권업계에 따르면 이날 장 마감 시점 기준 삼성전자 시가총액은 1천234조2천445억원으로, 코스피 전체 시가총액(4천892조8천357억원)에서 25.22%를 차지했다.

코스피 급등세로 장중 매수 사이드카가 발동된 18일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 전 거래일 보다 284.55 포인트(5.04%) 오른 5925.03 포인트를 나타내고 있다. 삼성전자는 1만4600원 오른 20만8500원, SK하이닉스는 8만6000원 오른 105만6000원. 뉴시스

SK하이닉스[000660] 시가총액은 752조6천137억원으로 코스피 전체 시가총액에서 차지하는 비중은 15.38%에 달했다.



두 기업의 시가총액 합은 1천986조8천582억원으로 유가증권시장 전체 시가총액의 40.61%를 차지했다.



한국거래소에 따르면 두 기업이 코스피 전체 시가총액에서 차지하는 비중이 40%를 넘은 건 사상 처음이다.



미국 시가총액 조사 사이트 컴퍼니즈마켓캡닷컴(companiesmarketcap.com)에 따르면 이날 한국거래소 정규장 마감 시점 기준 삼성전자의 글로벌 시가총액 순위는 13위로 이전보다 한 계단 올랐다.



SK하이닉스 순위는 22위로, 마이크론(21위)을 바짝 따라잡고 있다.



이날 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 각각 7.53%, 8.87% 급등하면서 시가총액이 대거 불어난 영향으로 분석된다.



간밤 뉴욕증시에서 마이크론이 실적 발표를 앞두고 4.5% 급등하면서 국내 반도체주 주가가 상방 압력을 받은 것으로 풀이된다.



이날 오전 삼성전자가 주주총회에서 배당 확대 및 자사주 소각 계획을 공개한 점도 주가를 밀어 올렸다.



이밖에 이날 노무라증권이 삼성전자[005930]의 목표가를 기존 29만원에서 32만원으로 상향 조정한 점도 매수세를 자극한 것으로 분석된다.



이경민 대신증권[003540] 연구원은 "반도체 업종은 엔비디아 GTC가 진행 중인 가운데 마이크론이 내일 실적 발표를 앞두고 신고가를 달성하는 등 업종 전반에 온기가 확산했다"며 "또 삼성전자 주주환원에 대한 기대감이 번졌다"고 분석했다.

<연합>