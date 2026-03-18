[포토] 제25회 세계보안엑스포(SECON 2026)

'제25회 세계보안엑스포(SECON 2026)'가 열린 18일 경기 일산 킨텍스 제1전시장에서 관람객들이 첨단 보안장비들을 살펴보고 있다.

18일 경기 일산 킨텍스 제1전시장에서 열린 ''제25회 세계보안엑스포(SECON 2026)''에서 관람객들이 사각지대까지 감시정찰하는 4족보행로봇의 시연을 보고 있다.

'제25회 세계보안엑스포(SECON 2026)'가 열린 18일 경기 일산 킨텍스 제1전시장에서 관람객들이 첨단 보안장비들을 살펴보고 있다.

'제25회 세계보안엑스포(SECON 2026)'가 열린 18일 경기 일산 킨텍스 제1전시장에서 관람객들이 첨단 보안장비들을 살펴보고 있다.