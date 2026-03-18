[기고] AI 부트캠프가 바꾸는 인재양성 패러다임

최근 정보기술(IT) 채용 시장의 현실은 냉혹하다. 국내 주요 기업의 IT 직군 채용 공고 중 경력직만 가능한 비중이 절반을 넘어섰고, 신입 개발자가 지원할 수 있는 자리는 줄어들고 있다. 더 심각한 것은 관련 학과를 졸업하고도 민간 부트캠프를 다시 수강하며 포트폴리오를 새로 쌓아야 하는 현실이다. 이 괴리의 본질은 결국 인공지능(AI) 실무역량의 부재다. 기업들이 경력직을 선호하는 가장 큰 이유도 AI 기반 업무 전환이 가속화되면서 당장 툴을 다루고 데이터를 분석할 수 있는 인재가 필요하기 때문인데, 대학 교육은 아직 속도를 따라가지 못하고 있다.



교육부와 한국산업기술진흥원이 추진하는 ‘첨단산업 인재양성 부트캠프’는 바로 이 악순환의 고리를 끊기 위한 해법으로, 대학 재학 중 AI 실무를 직접 익히고 졸업과 동시에 현장에 투입되는 인재 양성을 목표로 한다. 기존 교육과정과의 차이는 기업이 커리큘럼 설계 단계부터 직접 참여하는 구조에 있다. 어떤 직무에 어떤 기술이 필요한지, 실제 프로젝트에서 어떤 문제를 다루는지를 기업이 반영하고, 1년 이내 단기 집중 과정 안에서 이론이 아닌 현장 문제를 풀어가는 방식으로 운영된다.

조준희 한국인공지능 소프트웨어산업협회장

대학은 기업과 5년간 총 71억2500만원 내외의 재정 지원을 받으며 직무분석 및 교과목 개발 참여, 교과목 공동 운영, 현장실습 운영 등 참여 기업과 함께 수준별 단기 집중 교육과정을 운영하게 된다.



최근 산업현장의 화두는 AI 융합인재 양성이다. 반도체·바이오·제조 현장에서 AI를 실질적으로 활용할 수 있는 인재는 해당 산업의 맥락을 이해하면서 AI를 적용할 줄 아는 사람이다. 반도체·바이오 등의 인재양성 체계를 갖춘 대학이 AI 역량을 추가로 얹는 방식은 현장 밀착도를 한층 높인다.



이 융합의 범위는 이공계에 그치지 않는다. 마케터가 데이터를 분석하고 기획자가 AI 툴을 직접 다루는 시대에, 인문·사회계열을 포함한 비전공자도 부트캠프에 참여할 수 있는 포용적 구조야말로 ‘AI 기본사회’의 실질적 토대가 된다.



지역 격차 해소도 이번 사업이 담아야 할 중요한 과제다. 민간 IT 부트캠프는 수도권 중심으로, 양질의 교육을 받으려면 상경을 감수해야 하는 구조가 고착돼 있다. 이는 교육 기회의 불균형을 넘어, 지역 청년이 수도권으로 유출되는 흐름을 교육 단계에서부터 심화하는 요인이기도 하다. 교육부는 2026년 신규 선정되는 AI 분야 37개교를 지역 중심으로 배치하여 지역 대학과 지역 기업이 함께 인재를 키우는 협력체계를 구축했다.



실제로 지난 11일 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)는 강원대학교에서 실리콘밸리 팹리스 스타트업 아나플래시(ANAFLASH)와 특강을 개최했다. AI 시대에 요구되는 인재 역량과 커리어 전략을 공유하며, 지역 현장에서의 산학 연계를 직접 실천에 옮겼다.



산업계는 즉시 전력이 되는 인재를 원한다. 신입 교육에 드는 시간과 비용을 줄이면서도 AI 실무역량을 갖춘 인재를 확보하고 싶은 것이 기업의 현실적 수요인데, 부트캠프 모델은 기업이 원하는 인재를 대학에서부터 함께 키우는 동시에 채용 파이프라인을 미리 구축하는 수단이 된다는 점에서 산업계에도 실질적 이익이 있다.



교육부 주관 하에 협회는 AI 분야 협업기관으로서 전국 40개교의 프로그램 운영을 지원하며, 참여 기업 섭외와 직무분석 정보 제공 등 대학과 산업계를 잇는 가교 역할에 집중할 것이다. 대학과 산업계를 잇는 연결이 단단해질수록, 신입 인재에게 닫혀 있던 취업의 문도 함께 넓어질 것이다.

조준희 한국인공지능 소프트웨어산업협회장