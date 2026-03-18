전남도, 중동발 위기 대응 6000억 금융지원…중기·소상공인 숨통

전남도가 중동발 정세 불안에 따른 유가 상승과 물류비 부담 확대에 대응해 중소기업과 소상공인을 위한 대규모 금융지원에 나선다.

전남도는 17일 총 6000억원 규모의 금융지원 대책을 추진해 지역 기업과 자영업자의 경영 안정을 지원한다고 밝혔다.

주유소 현장점검. 전남도 제공

우선 중소기업을 대상으로 4000억원 규모의 육성자금을 지속 지원한다. 이와 함께 중동 사태로 수출입 차질이나 원자재 가격 상승 등 일시적 자금난을 겪는 기업을 위해 100억원 규모의 긴급경영안정자금을 별도로 편성했다.

긴급 자금은 분쟁지역 수출입 기업을 대상으로 기업당 최대 3억원까지 지원되며, 2년 거치 일시상환 조건과 2.5%포인트 이차보전 혜택이 제공된다.

소상공인 지원도 확대된다. 기존 1000억원 규모였던 육성자금을 2000억원으로 늘리고, 대출이자의 3~3.5%를 지원한다. 아울러 경영 부담이 큰 소상공인을 대상으로 30억원 규모의 특별보증도 시행할 계획이다.

수출기업 지원도 병행한다. 전남도는 중소벤처기업부의 물류바우처 사업과 연계해 물류비 부담을 완화하고, 피해신고센터를 운영해 원자재 수급과 물류 애로를 신속히 파악할 방침이다.

유가 상승에 따른 시장 교란 행위 대응도 강화한다. 정부의 석유제품 가격 관리 방침에 따라 도와 22개 시군에 특별신고센터를 설치해 최고가격 위반이나 매점매석 의심 행위를 점검할 계획이다.

서은수 전남도 일자리투자유치국장은 “긴급 지원이 기업과 소상공인의 경영 안정에 도움이 되길 바란다”며 “민생경제 회복과 지역경제 활력 제고에 최선을 다하겠다”고 말했다.