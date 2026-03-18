경북 청송군-NH농협은행 청송군지부, 외국인 계절근로자 활성화 업무협약 체결

외국인 계절근로자 금융·행정 편의성 대폭 개선

경북 청송군은 18일 NH농협은행 청송군지부와 ‘외국인 계절근로자 활성화’를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 외국인 계절근로자 제도의 안정적 운영 및 근로자와 농가의 금융·행정 편의성 제고를 위해 추진됐다.

경북 청송군은 18일 NH농협은행 청송군지부와 ‘외국인 계절근로자 활성화’를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 청송군 제공

양 기관의 협력을 통해 제도적 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다.

군은 현재 필리핀, 라오스, 베트남 등 3개국 5개 도시와 계절근로자 도입을 위한 협약을 체결해 운영 중이다.

이번 협약에 따라 청송군은 계절근로자의 통장 개설과 금융서비스 이용에 필요한 행정 지원 및 통역 서비스를 제공하고, NH농협은행 청송군지부는 급여계좌 개설 절차 간소화, 외환 송금 지원, 수수료 우대 등 맞춤형 금융서비스를 지원한다.

이를 통해 외국인 근로자들은 입국 후 신속하게 금융서비스를 이용할 수 있으며, 임금을 안전하게 수령하고 해외 송금 시 수수료 부담을 줄일 수 있는 만큼 실질적인 소득 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

군 관계자는 “이번 협약을 통해 외국인 계절근로자 권익 보호와 농가의 안정적인 인력 확보 기반이 더욱 강화될 것”이라며 “앞으로도 근로자와 농가 모두가 만족할 수 있는 지속가능한 농업 인력 지원 체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.