강남3구·용산 집값 하락세 돌아서

서울시 자료… 2월 1.27% 내려

한강벨트 7개 구도 0.09% 하락

서울 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구, 한강벨트의 주택 가격이 지난달 하락세로 돌아선 것으로 나타났다.



서울시는 2월 아파트 토지거래허가 신청 건수와 가격을 분석한 결과 강남 3구와 용산구는 1.27%, 한강벨트 7개구(강동·광진·동작·마포·성동·양천·영등포)는 0.09% 하락했다고 18일 밝혔다. 이 지역들을 제외한 강남지역 4개구(강서·관악·구로·금천)는 1.55% 상승, 강북지역 10개구는 1.05% 상승했다. 전체 가격은 전월 대비 0.57% 올랐다.

서울 아파트 단지의 모습. 뉴스1

시는 “주택담보대출 한도가 15억원 이하 주택에 최대 6억원으로 제한되는 금융 여건 속에서 상대적으로 자금 접근성이 높은 중저가 아파트나 외곽 지역으로 실수요, 매수 수요가 집중된 경향이 반영된 결과로 보인다”고 분석했다. 그러면서 “최근 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 등 다주택자 규제 강화 가능성이 예고되면서 다주택자를 중심으로 매물 출회가 늘고, 특히 강남권 등 주요 지역에서 급매 위주의 거래와 신청 건수 감소에 따른 영향으로 보인다”고 덧붙였다.



2월 토지거래허가 신규 신청 건수는 전월 대비 29.8% 줄어든 4521건이며, 처리된 것은 5765건이다. 서울 전역에 토지거래허가제가 시행된 후 올해 2월 말까지 누적 신청은 2만895건으로, 이 중 90.2%인 1만8846건이 처리됐다.



권역별 신청 건수가 서울 전체에서 차지하는 비중을 보면 강남 3구와 용산구는 올해 1월 12.3%에서 2월 11.2%로 줄었고, 한강벨트 7개구도 같은 기간 24.1%에서 21.5%로 줄었다. 나머지 강북 10개구는 45.2%에서 47.5%로, 강남 4개구는 18.4%에서 19.8%로 각각 비중이 커졌다.



한국부동산원의 실거래가격지수에 따르면 올해 1월 서울 아파트 매매 실거래가격은 전월 대비 1.59% 상승했고 전년 동월 대비 15.12% 올라 높은 상승 폭을 기록했다. 시는 “1월 말 다주택자 등을 대상으로 한 규제 강화 예고가 본격 반영되기 전 높은 상승세를 보였던 2025년 12월과 2026년 1월 토지거래허가 신청 가격이 시차를 두고 실거래가격에 반영된 영향으로 보인다”고 설명했다.