BTS 공연 D-3… “경찰 6700명 투입, 드론 테러까지 대비”

경찰 지휘부, 현장 안전 점검



31개 출입구 금속탐지기 가동

통합 솔루션 차량 ‘지휘소役’



관객 밀집도 따라 세분화 관리

공연장 주변 인원 완전 통제도

李대통령 “질서 지켜주길” 당부

“카메라·안테나 설비가 있어서 드론을 탐지·추적하게 됩니다.”

18일 경찰특공대원이 방탄소년단(BTS) 공연에 대비해 서울 종로구 광화문광장 인근에 세워진 안티드론차량에 탑승하고 있다. 연합뉴스

18일 오후 3시쯤 서울 광화문 대한민국역사박물관 앞 경찰특공대 통합솔루션 차량 내에서 노정환 인천경찰특공대장이 이렇게 설명하자 박정보 서울경찰청장은 “드론을 발견하고 제거할 때 관중 위로 떨어지면 안 되니 대비를 해달라”고 당부했다.



방탄소년단(BTS) 광화문 공연(21일)이 얼마 남지 않은 가운데 경찰 지휘부는 이날 현장점검을 진행했다. 노 대장은 박 청장에게 “(차량이) 드론과 드론 사이 신호를 감지하고 제어한다”고 설명했다. 실제 공연 당일 경찰특공대는 통합솔루션 차량과 연계된 드론 3대를 띄워 드론 테러에 대비할 예정이다. 통합솔루션 차량은 대테러 상황이나 고위험 작전 시 현장에서 이동식 작전 지휘소 역할을 하기 위해 설계된 경찰 장비다.



경찰은 BTS 광화문 공연을 앞두고 이뿐 아니라 고공관측차량·방송조명차 등 장비 5400여점을 투입해 테러대응과 함께 인파관리·교통관리 등에 나설 예정이다. 공연 당일 투입되는 경력만 해도 72개 기동대와 교통·범예·형사·특공대 등 전 기능 6729명에 이른다.



실제 경찰은 이번 공연에 관람객이 최대 26만명까지 모일 것으로 예상하고 있다. 인파 밀집도 관리를 위해 ‘스타디움형 인파관리’를 진행한다. 공연을 관람할 수 있는 장소 진입을 위해선 31개 출입구를 통과해야 가능하도록 한다는 것이다.

설레는 팬심 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연을 사흘 앞둔 18일 서울 종로구 광화문광장 일대가 통제된 가운데 시민들이 펜스 너머의 공연 현장을 스마트폰으로 촬영하고 있다. 정부는 이날 서울 종로구·중구 일대의 테러 경보 단계를 ‘관심’에서 ‘주의’로 한 단계 상향 조정했다. 유희태 기자

인파 밀집도에 따라 공연장을 ‘코어’(core), ‘핫’(hot), ‘웜’(warm), ‘콜드’(cold) 등 크게 4개 권역으로 나눈 뒤 15개 구역으로 세분화해 관리할 예정이다. 각 구역에는 총경급 책임자가 지정된다. 스탠딩석과 지정 좌석 관객이 모이는 코어 권역은 펜스로 둘러싸 인파를 집중 관리할 예정이다.



경찰 관계자는 “외곽에서부터 중심부까지 유기적으로 인파 관리가 될 수 있도록 네 단계로 구분을 했다”며 “중심부인 핫 구역 내에서 ㎡당 3명 정도 밀집도가 되면 ‘3단계’로 판단해 출입구를 전면 차단할 예정이다. 이 경우 바깥쪽에서부터 우회 조치해 인파를 관리하게 된다”고 설명했다. 31개 출입구에는 문형 금속탐지기(MD)가 설치돼 공연 당일 오전 7시부터 관람객 휴대물품을 검색하고 위험물 반입을 차단한다.



경찰 관계자는 “출입구별로 MD가 1∼4대 설치될 예정”이라며 “MD 운영 전 구역 내 진입한 인원에 대해서는 경찰특공대와 기동대가 휴대용 스캐너로 1시간여 검사를 할 예정”이라고 했다. 티켓을 소지해야 진입 가능한 코어 구역에 2만명, 그 외에 31개 출입구로 들어갈 수 있는 인원은 최대 8만명 정도가 될 것이란 설명이다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 18일 서울 광화문광장에서 공연 준비작업이 이뤄지고 있다. 연합뉴스

BTS가 공연하는 무대 주변은 인원 진입이 완전히 통제되는 ‘진공 상태’로 관리된다.경찰 관계자는 “이중, 삼중으로 펜스를 쳤다”며 “BTS 동선을 고려할 때 일반인과 교차할 가능성은 매우 낮다”고 했다. 이재명 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 BTS 광화문 공연과 관련 “행사가 안전하게 진행될 수 있도록 관계부처와 지방정부·경찰·소방을 비롯한 유관 기관과 함께 만반의 준비를 하고 있다. 공연 전후 교통과 인파 관리, 비상 상황 대응까지 모든 절차를 세심히, 철저히 대비하겠다”며 “우리 국민 여러분께서도 언제나 그랬듯 서로를 배려하고 질서를 지키며 성숙한 시민의식을 보여주시리라 믿는다. 현장 안전요원의 안내에 협조해주시고 시장 질서를 해치는 암표 거래는 반드시 신고해주시기 바란다”고 강조했다.