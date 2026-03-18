‘전익수 녹취 조작’ 변호사, 명예훼손 1심 면소

증거인멸 혐의로 징역 2년형 확정

재판부 “동일 공소사실” 소송 종결

고(故) 이예람 공군 중사 사망 사건과 관련해 이른바 ‘전익수 녹취록’의 원본 파일을 조작해 제보한 변호사가 면소 판결을 받았다. 서울서부지법 형사1단독 박지원 부장판사는 18일 명예훼손 등 혐의로 재판에 넘겨진 변호사 김모(39)씨에 대해 면소를 선고했다. 면소란 이미 확정된 판결이 있거나 공소시효 완성 등 일정 사유로 형벌권이 소멸한 경우에 사법적 판단 없이 소송을 종결할 때 선고하는 판결이다.



김씨는 전익수 전 공군 법무실장이 이 중사 사건 당시 가해자의 불구속 수사를 직접 지휘한 정황이 담긴 녹취록을 2021년 11월 군인권센터에 제보했다. 추후 이 녹취는 기계가 사람 목소리를 내는 음성-문자변환 장치를 활용해 조작된 것으로 드러났다. 앞서 대법원은 2023년 증거위조 등 혐의로 기소된 김씨에 대해 징역 2년을 확정했다. 하지만 조작된 녹취록에 등장한 군검사들이 명예훼손 혐의로 김씨를 고소하면서 다시 재판이 열렸다. 재판부는 “ 이 사건 공소사실은 확정판결이 있을 때에 해당한다”고 설명했다.