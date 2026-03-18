강훈식 “UAE, 韓에 원유 최우선 공급 약속… 1800만배럴 추가 도입”

나프타 경제안보품목 한시 지정

자원안보 위기경보 ‘주의’ 격상

이재명 대통령의 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 대통령 비서실장은 18일 “전 세계적인 원유 수급 비상상황 속에서 UAE는 한국에 최우선적으로 원유를 공급할 것임을 약속했다”고 밝혔다. 이번 방문을 통해 UAE로부터의 추가 원유 1800만배럴 긴급 도입이 확정됐다.



강 실장은 이날 청와대에서 브리핑을 열고 “(UAE 측은) ‘한국보다 먼저 원유를 공급받는 나라는 없을 것이다. 한국은 원유 공급에서 최우선이다’라고 분명하게 약속해 줬다”고 밝혔다. 그는 “중동 상황 진행에 따라 필요한 경우에는 언제든지 UAE로부터 원유를 긴급 구매할 수 있도록 합의했다”고 설명했다.

이재명 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 특사 활동 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이번에 국내 도입이 확정된 1800만배럴의 경우 UAE 국적 선박 3척으로 600만배럴이 공급되고, 한국 국적 선박 6척을 통해 1200만배럴이 공급될 예정이다. 이달 초 이미 공급하기로 한 600만배럴을 더하면 총 2400만배럴의 원유를 UAE에서 긴급 도입하게 됐다. 국내 일일 원유 소비량은 약 270만~300만배럴 수준으로 약 8일치에 해당한다.



강 실장은 “대한민국이 적어도 원유가 공급되기 어려운 상황이 벌어지지 않을 거라는 것은 확정할 수 있다”며 ‘최악의 상황은 면했다’는 입장을 내놓았다. 강 실장은 “추가로 나프타를 적재한 선박 1척은 현재 한국으로 향하고 있다”고도 전했다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 ‘비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회’에서 “최근 공급망 리스크가 높아진 나프타를 경제안보품목으로 한시 지정하겠다”며 “나프타 수급동향과 기업의 애로사항을 면밀히 파악하고 대체 수입선 확보, 수출 제한 등 적극적인 조치들도 시행하겠다”고 말했다.



정부는 중동 전쟁 장기화로 석유 수급 위기가 가시화되자 이날 오후 3시부로 원유에 대한 자원안보 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 한 단계 격상했다. 정부가 위기경보를 2단계로 격상한 이유는 현 상황이 단순히 위기가 예상되는 ‘관심’ 단계를 넘어 실제로 수급 불안이 가시화하는 ‘주의’ 단계 기준에 도달했기 때문이다.