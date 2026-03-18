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李대통령 “코리아 프리미엄도 얼마든지 가능”

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박지원 기자 g1@segye.com
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자본시장 구조개혁 본격화 나서
“투명·공정성 담보 시스템 필요
지정학적 리스크 많이 과장돼”

이재명 대통령이 자본시장 구조개혁 본격화에 나섰다. 이 대통령은 “사소하다고 평가되는 문제들을 신속하게 많이 바꾸면 거대한 입법 개혁을 하는 것과 크게 다르지 않은 효과를 낼 수 있다”며 “정부가 할 수 있는 조치들을 체계적이고 안정적·지속적으로 해나가면 결국 시장에 대한 신뢰를 회복할 수 있을 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 18일 청와대에서 ‘자본시장 안정과 정상화 간담회’를 열고 “우리가 하기에 따라 ‘코리아 디스카운트’가 아니고 얼마든지 정상 평가를 넘어 ‘코리아 프리미엄’도 가능하다”며 “누가 더 안정적이고 투명하고 공정하고 성장·발전이 담보되는 산업·경제시스템을 갖고 있느냐에 따라 사람들의 판단은 얼마든지 달라질 수 있다”고 말했다.

 

이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 마무리 발언을 하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 마무리 발언을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 ‘코리아 디스카운트’의 주요 원인으로 △기업의 지배구조 문제 △시장의 불투명성·불공정성 △국가 경제·산업정책의 문제 △지정학적 리스크 4가지를 꼽았다.

이 중 시장의 투명성과 공정성에 관해 이 대통령은 “제가 ‘주가조작 패가망신’ 그런 얘기를 자주 하는데 실제로 그렇게 만들어야 한다”며 “어떻게 보면 심하다 싶을 정도의 제도들, 또 금감원 중심으로 조사 단속 인력도 대폭 늘리고 실제로 성과도 나고 있기 때문에 이 문제도 그렇게 어렵지 않게 해결할 수 있을 것”이라고 말했다.

 

“4대개혁 방안은…” 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 ‘자본시장 안정과 정상화 간담회’에서 모두발언하는 모습이 서울 중구 하나은행 딜링룸에 설치된 텔레비전으로 중계방송되고 있다. 이 대통령은 우리나라의 지정학적 리스크에 대해 “사실 이 문제는 생각보다 많이 과장돼 있다. 정치권이 불필요하게 악용하며 불안감을 증폭시킨 면이 있다”고 강조했다. 최상수 기자
“4대개혁 방안은…” 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 ‘자본시장 안정과 정상화 간담회’에서 모두발언하는 모습이 서울 중구 하나은행 딜링룸에 설치된 텔레비전으로 중계방송되고 있다. 이 대통령은 우리나라의 지정학적 리스크에 대해 “사실 이 문제는 생각보다 많이 과장돼 있다. 정치권이 불필요하게 악용하며 불안감을 증폭시킨 면이 있다”고 강조했다. 최상수 기자

지정학적 리스크와 관련해선 이 대통령은 “생각보다 많이 과장돼 있다”며 “그걸 정치권이 부당하게 악용하면서 불필요하게 긴장감이나 불안함을 증폭시킨 측면이 있다”고 평가했다. 이어 “이 문제는 조금만 노력해도 충분히 해결할 수 있다”면서 “최근 전쟁 때문에 불안감이 증폭되기는 하지만 대한민국의 방위력은 세계적 수준이다. 국방력의 기본인 경제력은 비교할 수 없을 정도로 우리가 압도적이라 객관적으로 보면 문제될 게 거의 없다”고 강조했다.

이 대통령은 공매도 문제도 언급하며 “사실 필요한데 악용되는 걸 어떻게 막을 거냐 (하는 문제)”라고 했다. 이 대통령은 “정부에서는 우리나라 공매도제도가 다른 나라의 모범적 공매도제도와 비교했을 때 합리적인가, 더 나은가, 아니면 부족한 게 있는가 이런 것을 발견해 고치거나 새로운 제도를 도입해야 한다”고 덧붙였다.

박지원 기자

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