美 국방차관 “軍자산 재배치는 美 강점” [美·이란 전쟁]

美 의회서 ‘韓 사드 반출’ 관련 답변

사실 여부 안 밝히고 가능성 시사

미국 도널드 트럼프 행정부 고위 당국자가 주한미군 사드(THAAD·고고도미사일방어체계)의 이란 전쟁 지원을 위한 반출 우려와 관련해 군 자산 재배치 능력은 미국 군시스템의 강점이라고 말했다. 사드 반출 사실을 확인한 것은 아니지만 미군이 필요시 그렇게 할 수 있다는 뜻으로 이해된다.



마이클 더피(사진) 미 국방부(전쟁부) 획득 및 유지 담당 차관은 17일(현지시간) 미 연방 의회 하원 외교위 청문회에 출석해 민주당 아미 베라 의원(캘리포니아)의 질의에 이같이 답했다. 대표적인 지한파 의원으로 하원 외교위 동아시아·태평양 소위 민주당 간사인 베라 의원은 한국에 사드를 배치하는 과정에서 중국의 보복 조처 등을 언급한 뒤 “북한이 여전히 무력시위를 벌이는 것을 우리가 여전히 보고 있는 시점에서 나는 진심으로 우려한다”고 지적했다. 베라 의원은 또 “중동 지역 미군 자산을 보호해야 할 필요성은 이해하지만, 한국의 우리 동맹의 방어 능력과 보호를 재보강할 의도가 있다면 이러한 재배치가 얼마나 오래가느냐”고 물었다.



더피 차관은 “구체적인 자산 재배치 기간에 대해서는 알지 못하며 말할 수 없다”며 한국에서 미군의 일부 사드 시스템이 중동으로 재배치되고 있는 사실 자체는 확인하지 않았다. 다만 “한 가지 말하자면, 전 세계에 걸쳐 가장 절실하고 시급한 필요를 보장하기 위한 우리의 유연성과 (군)자산들을 재배치하는 능력은 우리 시스템의 엄청난 강점이라고 생각한다”고 밝혔다. 또 “우리는 한·미 동맹을 유지하고 우리가 할 수 있는 모든 능력을 제공한다는 데 완전히 약속하고 있다고 생각한다”고 강조했다.