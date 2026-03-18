보완수사권 박탈 벼르는 與강경파… 법조계 “최후의 견제장치” [검찰 개혁]

형소법 개정 논의도 ‘뜨거운 감자’



李 “예외적 상황 인정” 언급에도

강경파 “보완수사권 없애야 완성”

檢 안팎 “수사권, 권한 아닌 의무”



전문가 토론회서도 존치 목소리

3년차 평검사 “상식적인가” 비판

“국민 사법권 직결… 정치논쟁 안돼”

특사경 지휘권 삭제도 여진 계속

검찰청 폐지 후 신설될 공소청과 중대범죄수사청(중수청) 법안에 여권 내 강경파 의견이 상당 부분 반영되면서 검찰개혁 논의의 ‘뜨거운 감자’인 공소청 검사의 보완수사권 존폐에 이목이 쏠린다. 검사의 보완수사권을 규정하고 있는 형사소송법 개정 시점이 6월 지방선거 이후로 늦춰졌지만, 이런 기조가 이어진다면 보완수사권은 물론 앞서 더불어민주당이 당론으로 공언한 보완수사요구권마저 박탈될 수 있다는 우려가 나온다. 법조계에선 “기존 형사사법체계의 ‘최후 견제 장치’로 작용해온 보완수사권은 국민의 사법시스템 접근권과 직결된 문제라서 정치적 논쟁 대상으로 전락해선 안 된다”는 목소리가 잇따르고 있다.

당·정·청(민주당·정부·청와대)이 공소청 검사의 수사 지휘 및 수사 개입 관련 조항 등을 삭제한 중수청·공소청 설치법 최종안을 조율해 오는 19일 국회 본회의에서 처리하겠다고 밝힌 가운데 18일 서울 서초동 대검찰청에서 직원들이 오가고 있다. 연합뉴스

◆수사권인가 아닌가… 與 내부서도 이견



18일 현행 형사소송법에 따르면 보완수사권은 경찰 등 1차 수사기관의 수사 결과가 미흡하거나 인권 침해 등의 가능성이 있는 경우 검사가 직접 보완수사를 하거나 지시·요구할 수 있는 권한을 뜻한다. 보완수사요구권은 보완수사를 요구할 수 있는, 보다 좁은 의미의 권한이다.



여권 검찰개혁 강경파는 검찰의 직접수사권뿐만 아니라 보완수사권까지 없애야 진정한 ‘수사·기소 분리’를 완성할 수 있다고 강조한다. 검찰이 보완수사권을 활용해 수사 대상을 확장하거나 직접수사를 시도할 가능성을 사전 차단해야 한다는 것이다.



정부 측 입장은 차이가 있다.

정성호 법무부 장관. 청와대사진기자단

친명(친이재명)계 좌장으로도 불리는 정성호 법무부 장관은 그간 공소청 검사에게 보완수사권이 필요하다는 주장을 이어왔다. 중수청의 주무부처가 될 행정안전부의 윤호중 장관 역시 국회에서 “(공소청의) 보완수사권 또는 보완수사요청권(요구권)은 어떤 경우든 있게 될 것”이라고 밝혔다.



이재명 대통령도 신년 기자간담회에서 “구더기가 싫다고 그 장독을 없애면 되겠나”라며 “구더기가 안 생기게 악착같이 막아야지 아예 장을 먹지 말자, 장독을 없애버리자 이러면 안 되지 않냐는 게 제 생각”이라는 말로 예외적인 상황에서 보완수사권을 인정해야 한다는 취지를 밝혔다.



그럼에도 여권 강경파는 연일 보완수사권을 절대 허용할 수 없다는 입장을 고수하고 있다.



정부가 낸 공소청법·중수청법 초안과 한 차례 여당 의견을 반영해 재입법예고한 안보다 한층 더 ‘강경해진’ 법안이 최종안으로 확정되자 법조계에선 형사소송법 개정 과정에서도 비슷한 상황이 되풀이되는 것 아니냐는 관측이 제기된다.



국무총리 산하 검찰개혁추진단은 최근 보완수사권 관련 전문가 토론회 등을 잇따라 열고 의견을 수렴하고 있다.



추진단이 지난해 12월17일부터 올해 1월25일까지 국민 4000명을 대상으로 진행한 온라인 설문조사에선 응답자의 45.4%가 ‘현행과 같이 직접 보완수사를 인정하거나 제한적으로라도 인정해야 한다’고 답했고, 34.2%는 ‘직접 보완수사나 보완수사요구권을 금지해야 한다’고 했다.

◆“‘檢 권한’ 아닌 국민 위한 것”



보완수사권을 검사의 권한으로 볼 게 아니라 우리 형사사법체계에서 최소한의 통제 장치로 봐야 한다는 게 검찰 등 법조계 시각이다.



한 고검장 출신 변호사는 “형사사법체계의 목표는 ‘범죄자는 반드시 처벌해야 하고 억울한 사람을 처벌해선 안 된다’는 것”이라며 “보완수사권은 이런 목표를 향해 절차를 밟아가는 과정에 해당하는 것이지, ‘누구의 권한이냐’ 이런 문제가 아니다”라고 했다.



일선의 한 현직 부장검사는 “보완수사권이 검사의 권한이라고 생각을 하니까 무조건 없애고 봐야겠다는 주장을 하는 것 같은데, 수사를 한 번이라도 해본 검사 입장에서 보완수사권은 차라리 없는 게 편할 때도 있는, 권한이 아니라 의무 같은 것”이라며 “보완수사권을 없애 억울한 피해자가 발생하면 그 책임은 누가 지는 것이냐”고 되물었다.



저연차 평검사의 항변도 있었다.



올해 3년차인 청주지검 충주지청 소속 김모 검사는 검찰 내부망에 글을 올려 “검사는 최종적으로 판사와 변호사를 상대로 법정에서 다퉈야 하는데, 검사에게 보완수사권을 제한한다는 발상이 과연 상식적인지 의문이 든다”고 꼬집었다.



서초동의 한 검사 출신 변호사는 “이미 문재인정부 때 검경 수사권 조정으로 검찰과 경찰이 사건을 서로 떠넘기는 일명 ‘핑퐁 현상’이 생겼고 장기미제 사건이 쌓여가고 있는데 이런 상황에서 보완수사권, 나아가 보완수사요구권까지 없어진다면 그 폐해가 더욱 심화할 것”이라며 “검찰개혁추진단 자문위원장을 맡았던 분(박찬운 한양대 법학전문대학원 교수)이 자진 사퇴하면서 ‘검사의 직접 보완수사를 완전히 폐지하자는 주장은 형사사법 절차를 감내하기 어려운 혼란 속으로 밀어 넣을 위험이 크다’고 했는데, 그 말에 공감한다”고 밝혔다.



◆공소청·중수청법 최종안도 우려



공소청법·중수청법 최종안에 대한 우려도 이어지고 있다. 우선 공소청법에서 검사의 특별사법경찰(특사경) 지휘권 조항이 삭제된 게 비판받고 있다.



공봉숙 서울고검 검사는 검찰 내부망에 올린 글에서 “수사전문가라고 할 수 있는 경찰관들도 속수무책인 경우가 많은 복잡한 수사절차를 형사소송법이나 수사 실무를 접해본 적 없는 공무원들이 독자적으로 제대로 해낼 수 있겠나”라며 “(법안 수정을 위한) 치열한 고민과 토론 중에 특사경 제도의 현실이나 검사가 특사경 지휘를 통해 실제 하는 일이 뭔지도 이야기가 된 건지, 수사 제도나 사법 절차에 대한 고려는 전혀 없었던 게 아닌지 궁금하다”고 일갈했다.



이 밖에도 공소청법 정부안에 담겨 있다 빠진 중수청의 수사 개시 통보 조항과 공소청 검사가 중수청에 입건을 요청할 수 있는 입건 요구권 관련 조항을 두고 “경찰도 경찰이지만, 중수청 역시 ‘통제 받지 않는 무소불위의 수사기관’이 될 것”(부장검사 출신 변호사)이란 우려가 있었다.



법조계에선 검찰이 과거의 과오로 폐지 수순을 밟게 됐지만 검찰이 수행하던 기능까지 없애 사법시스템의 견제·균형 원칙을 깨뜨리면 그 피해는 온전히 국민에게 돌아갈 것이라는 지적이 잇따르고 있다.