정청래 “李심鄭심” 불끄기… 전대 앞두고 갈등 재연 전망

檢개혁 소통 강조에도 불씨 여전



“중수청법 45조 수정 준비했는데

靑서 해당부분 통편집 제안” 밝혀

與강경파 “최악 모델은 피해” 평가



보완수사권 폐지 등 관문은 남아

‘강경파 vs 비강경파’ 충돌 가능성

더불어민주당과 정부, 청와대가 조율한 검찰개혁 법안 발표 뒤 민주당이 부쩍 당과 정부 간 ‘긴밀 소통’을 강조하고 있다. 검찰개혁 법안을 두고 당내 이견 관측 속 당과 청와대가 불화를 겪는다는 해석까지 나오던 상황을 수습하려는 의도로 풀이된다. 다만 6·3 지방선거 이후로 미룬, 보완수사권 폐지를 위한 형사소송법 개정 등 남은 관문이 있어 검찰개혁을 두고 다시 당내, 당·청 갈등이 불거질 가능성이 크다.



민주당 정청래 대표는 18일 범여권 유튜버 김어준씨가 진행하는 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 당·정·청이 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법안을 새롭게 합의한 배경을 설명했다. 정 대표는 공소청 법안 45조를 언급하며 “당이 중수청 수사관과 검사 관계가 갑을 관계로 돼버리는 정부안 내용을 수정하려고 준비했는데 청와대가 이 부분을 통편집이 좋겠다고 했다”고 말했다. 그러면서 정 대표는 “(이재명 대통령 뜻이라고) 짐작할 뿐”이라며 “이심정심”이라고 강조했다. 이 대통령과 자신의 뜻이 일치했다는 것이다.

더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)가 18일 김어준씨가 진행하는 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 출연해 대담을 나누고 있다. 정 대표는 중수청·공소청 법안 최종안과 관련해 “(청와대와) 거의 직접 대화한다는 수준으로 격상해서 (논의를) 했다”고 밝혔다. 유튜브 캡처

이 대통령은 최근 검찰개혁 관련 글을 엑스(X)에 잇따라 게시했다. ‘개혁은 외과시술적 교정이 유용하다’ ‘검찰개혁에 대한 일각의 우려는 기우다’ ‘개혁에 장애를 가져오는 불필요한 과잉은 안 된다’는 메시지를 올려 강경파로 분류되는 국회 법제사법위원회 추미애 위원장과 간사인 김용민 의원 등을 향해 직접 자신의 뜻을 전달했다는 해석도 낳았다. 정 대표 역시 개혁에 강고한 인물로, 그간 법사위에 힘을 실어왔다.



이런 상황에서 정 대표는 당·청 생각이 처음부터 다르지 않았다며 ‘원팀’을 강조했다. 정 대표는 “계속 ‘대통령의 검찰개혁 의지는 한결같다’고 얘기했는데 제 말을 별로 중요하게 생각 않더라”며 자신은 이 대통령의 의중을 알았음을 드러냈다. 김씨가 이번 조율 과정에서 홍익표 청와대 정무수석과 논의했는지 묻자 정 대표는 “많은 역할을 했고 고맙게 생각한다”며 “이번에 거의 직접 대화 수준으로 격상시켜 (청와대와 얘기)했기에 불필요한 오해, 전언 이런 것도 없었다”고 밝혔다.



김용민 의원은 이날 따로 기자들을 만나 당·정·청 협의안을 “중수청·공소청이 출범했을 때 적어도 (검사) 권한 남용 가능성이나 기존 검찰 문제를 답습할 가능성을 상당히 낮춰놓은 법안”이라며 “최상의 모델을 만들었다기보다 최악의 모델을 피했다”고 평했다. 김 의원은 검찰의 보완수사권은 완전히 폐지해야 한다는 입장으로 “공소청 법안에 수사권이 아예 없다는 걸 선언이라도 하자고 강력하게 요구했는데 수용되지 않았다”고 전했다.

검찰개혁법(중대범죄수사청·공소청법) 국회 처리를 하루 앞둔 18일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 직원들이 오가고 있다. 뉴스1

공소청 검사에게 보완수사권을 부여할지 여부가 검찰개혁을 둘러싼 여권 내 갈등의 불씨로 남아 있다. 보완수사권 폐지는 형사소송법 개정 사안이다. 지방선거 국면이 본격화하기에 앞서 중수청·공소청 설치법안은 매듭지었으나 보완수사권을 둘러싼 논쟁이 차기 당권 경쟁 무대인 8월 전당대회 국면과 맞물려 재개될 경우 ‘강경파 대 비강경파’ 대결 구도가 재연될 것으로 전망된다.



이 대통령 취임에 따라 지난해 8월 열린 당대표 보궐선거 전당대회에서 친명(친이재명)계 의원 100여명이 박찬대 의원을 지지했었다. 친명계 의원 대다수가 정권 초 청와대와의 원활한 소통과 국정운영 뒷받침을 위해선 이 대통령이 당대표였을 때 원내대표를 지낸 박 의원의 리더십이 필요하다고 판단했다. 하지만 당원들의 압도적인 지지에 힘입은 정 대표를 꺾기엔 역부족이었다. 정 대표는 취임 후 강성 지지층의 요구를 수용한 강한 개혁을 주창했다.



이 대통령과 정성호 법무부 장관은 보완수사권 유지 필요성을 언급한 바 있다. 정 장관은 “경찰 등 1차 수사기관의 수사가 완전무결하지 않다”며 검사에게 일부 보완수사권을 남겨야 한다고 주장했는데 여당 강경파나 강성 지지층은 보완수사권을 완전 폐지해야 한다고 요구한다.



특히 차기 당대표는 2028년 23대 총선 공천권도 쥐게 된다. 이 때문에 정 대표의 연임 가능성을 배제할 수 없는 상황에서 현역 의원들은 말조심을 하는 기류다. 한 민주당 의원은 “정 대표와 함께 정치를 계속해나가야 하는 입장이 될 수 있기 때문에 그의 리더십에 불만이 있더라도 참고 있는 중”이라고 했다. 정 대표의 주요 경쟁자로는 김민석 국무총리와 송영길 전 대표가 거론된다.