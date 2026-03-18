"삼겹살 값 왜 오르나"…정부, 축산물 유통구조 전면 점검

정부가 돼지고기 등 주요 축산물 가격의 상승 요인을 점검하기 위해 유통 전 과정에 대한 현장 점검에 나섰다. 민생 먹거리 물가 부담이 커지는 가운데 유통비용과 거래 구조를 들여다보겠다는 취지다.

재정경제부와 농림축산식품부는 18일 충북 음성에 위치한 농협 축산물공판장과 육가공 공장을 방문해 축산물 유통구조를 점검하고 관계자 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 점검은 정부가 '민생물가 특별관리 관계장관 TF'를 통해 돼지고기와 냉동육류 등 13개 품목을 집중 관리 대상으로 지정한 데 따른 후속 조치다.

정부는 이날 현장에서 돼지고기의 도축부터 경매, 중도매인을 거쳐 소매로 이어지는 전 유통 과정을 직접 확인했다. 돼지고기는 소비자물가지수(CPI)에서 차지하는 비중이 큰 대표 품목으로, 가격 변동이 체감 물가에 미치는 영향이 크다.

이어 닭고기 육가공 공장도 방문해 축산물 전반의 유통 흐름을 점검했다. 간담회에는 축산물품질평가원과 공판장, 육가공업체, 중도매인 등이 참석해 유통 효율화와 경쟁 확대 방안을 논의했다.

정부는 향후 유통 과정에서 발생하는 비용 구조와 거래 관행을 집중적으로 들여다볼 계획이다. 특히 단계별 유통비용이 적정한지, 불공정 거래가 존재하는지 등을 점검해 제도 개선으로 이어간다는 방침이다.

장도환 민생안정지원단장은 "돼지고기의 단계별 유통비용 적정성과 부당거래 여부를 면밀히 점검하고 필요한 제도 개선 사항을 도출할 것"이라고 밝혔다.

정부는 오는 5월까지 관계장관 TF를 중심으로 점검 결과를 바탕으로 한 개선 대책을 마련할 예정이다.

<뉴시스>