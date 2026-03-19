장애인과 동행… 강서에 ‘어울림플라자’ 개관

서울시, 전국 첫 배리어프리 시설



비장애인과 통합 프로그램 운영

건물 전체 단차 없는 구조 설계

장애인치과병원·미용실도 입주

사전 신청 땐 이동지원 서비스도

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서울 강서구에 전국 최초로 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 배리어프리(Barrier-free) 복지문화복합시설이 문을 연다. 서울시는 18일 강서구 등촌동에 ‘어울림플라자’를 개관했다고 밝혔다.



시에 따르면 지하 4층~지상 5층(연면적 23,915㎡) 규모의 어울림플라자에는 체력단련실, 수영장, 도서관, 다목적강당, 문화센터, 공연장 등이 들어섰다. 체력단련실은 휠리엑스 등 휠체어 겸용 배리어프리 운동기구를, 수영장에는 입수를 돕는 수중 휠체어를 갖췄다. 도서관에는 점자도서와 휠체어를 비치했고, 가변형 공연장에는 휠체어석을 따로 마련했다.



건물 전체는 단차 없이 설계해 휠체어 이용자뿐 아니라 고령자, 유아차 이용자 등도 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 했다.



시각·청각·지체장애인을 위한 편의시설도 갖췄다. 보청기나 인공와우 이용자가 주변 소음과 관계없이 안내방송과 대화음을 또렷하게 들을 수 있도록 청각보조장비가 설치된 ‘텔레코일존’을 조성했다. 점자 안내판과 전동휠체어 충전기, 와상장애인용 화장실도 마련했다.



장애인 연수·문화예술센터, 장애인 친화미용실, 장애인치과병원 등 장애인 특화시설도 들어선다.

특히 5층에 마련된 서부장애인치과병원은 성동구에 있는 서울시립 장애인치과병원에 이은 두 번째 장애인 전용 치과병원이다. 병원은 총 1262㎡ 규모로 장애인 전용 진료의자 14대와 전문진료 장비, 전신마취 진료실, 회복실 등이 갖춰져 있다. 운영은 서울대치과병원이 맡는다. 상담과 진료 예약은 23일부터 가능하고, 진료는 4월1일부터 시작한다.



이동 지원 서비스인 ‘동행크루’도 제공한다. 장애인과 이동 약자 등이 어울림플라자 누리집에 서비스에 사전 신청하면 동행크루가 지하철역이나 버스·택시 정류장부터 어울림플라자까지 이동을 돕는다.



장애인특화 프로그램과 장애인·비장애인이 함께 참여하는 통합 프로그램도 운영한다. 장애인연수·문화예술센터에서는 연령별 장애인과 가족을 위한 자립·사회적응 프로그램, 미술·음악·연극 등 장애인특화 예술프로그램, 수어교실 등을 운영할 예정이다. 도서관에서는 사서가 읽어주는 책 프로그램 등 맞춤형 서비스도 제공한다.



이용 방법과 프로그램 신청은 어울림플라자 누리집에서 확인할 수 있다.



어울림플라자 건립은 서울시가 민간위탁개발방식을 적용한 사업으로, 서울주택도시공사(SH)가 시행을 맡았다. 2022년 8월 착공해 2025년 9월 준공했으며 총 사업비는 1278억원이 투입됐다. 지난해 12월부터는 프로그램 시범운영에 들어갔다. 시는 이날 ‘모두가 함께 어울리는 공간’을 주제로 개관식을 열었다. 행사에는 오세훈 시장과 진교훈 강서구청장, 지역주민 등 1000여명이 참석한 가운데 축하공연, 퍼포먼스 등 주민참여형 체험프로그램이 진행됐다.



오 시장은 “어울림플라자는 서로의 다름을 넘어 함께하는 가치를 실현하는 특별한 공간”이라며 “누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 일상의 쉼터가 되길 바란다”고 말했다.