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GH, 광교신도시에 ‘공공지식산업센터’ 조성…마지막 공공주도 사업

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수원=오상도 기자 sdoh@segye.com
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경기주택도시공사(GH)가 광교신도시에서 기업 유치와 혁신 산업 생태계 조성을 위한 ‘공공지식산업센터’ 건립을 궤도에 올렸다. 이곳은 광교신도시의 마지막 공공주도 지식산업센터가 될 전망이다.

 

19일 GH에 따르면 GH는 최근 신동아건설 컨소시엄과 민간참여사업 추진 협약을 교환하고 ‘광교지구 공공지식산업센터’ 건립을 본격 추진하기로 했다.

공공지식산업센터 위치도. GH 제공
공공지식산업센터 위치도. GH 제공

수원 영통구 이의동 1322의 2에 들어서는 센터는 지하 3층~지상 14층, 연면적 약 3만5000㎡ 규모다. 총사업비는 1180억원으로, 올해 10월 착공과 함께 분양을 시작한다. 2028년 8월 임대 공급을 거쳐 2029년 4월 준공을 목표로 하고 있다.

 

업무 공간은 약 130여개 기업이 입주할 수 있도록 전용면적 99㎡를 기준으로는 조성된다. 전체 물량 중 70%는 분양, 30%는 임대로 공급된다.

 

약 3000㎡ 규모로 조성되는 창업지원시설에는 공유오피스 등 창업지원 기능과 함께 ‘진단의료기기 시제품 제작 지원센터’가 들어선다. 제조 기반이 부족한 바이오·의료기기 분야 스타트업의 연구개발을 돕고, 인근 광교테크노밸리와 연계한 바이오산업 생태계를 구축하는 핵심 동력이 될 전망이다.

 

이곳은 신분당선을 통한 서울 강남 접근성이 높다. 동수원IC와 인접해 영동·용인서울고속도로 등 광역 교통망과도 연계된다.

 

김용진 GH사장은 “광교지구 공공지식산업센터는 기업 친화적 업무 공간으로 조성돼 중소기업과 스타트업의 성장을 지원하고, 광교테크노밸리를 잇는 성장 거점이 될 것”이라고 말했다.

오상도 기자

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