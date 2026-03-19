BTS 컴백 공연, 20일 오후 9시부터 광화문 일대 교통 통제…버스도 우회

관람석에 음식물·카메라·태블릿 반입 금지 등 안전 조치

연합뉴스

오는 21일 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 앞두고, 공연 전날인 20일 밤부터 광화문광장 일대의 차량 통행이 순차적으로 제한된다.

19일 경찰과 서울시에 따르면 관람석을 설치하는 세종대로부터 통행을 제한한다.

제한 시간은 20일 오후 9시부터 공연 다음 날인 22일 오전 6시까지다.

통제 구간은 무대가 서는 광화문광장 북단부터 시청역까지 약 1.2㎞다.

서울시 관계자는 “공연 전날 밤부터 이 구간을 운행하는 서울·경기 버스도 전부 우회한다”며 “서울시 홈페이지나 네이버 지도, 카카오맵 앱에서 운행 정보를 미리 확인하는 게 좋다”고 했다.

광화문광장 근처 사직로와 율곡로는 공연 당일인 21일 오후 4~11시 통제한다.

새문안로·종로와 광화문 지하차도는 같은 날 오후 7~11시 차단한다.

해당 구간을 지나는 버스 노선도 우회한다.

공연 당일에는 광화문광장 근처에 있는 지하철역 3곳도 이용에 제한이 따른다.

광화문역(5호선)은 오후 2~10시, 시청역(1·2호선)과 경복궁역(3호선)은 오후 3~10시에 지하철이 서지 않고 통과한다. 인파가 지하철역 안으로 몰리는 것을 막기 위해 역 출입구도 모두 폐쇄하기로 했다.

경찰은 21일 오전 7시부터 광화문광장 일대에 펜스를 치고 금속탐지 게이트 31곳을 설치한다.

티켓을 가진 사람만 들어갈 수 있는 관람석(코어존)은 반입할 수 있는 물건을 엄격하게 제한하기로 했다.

큰 가방, 음식물, 카메라, 태블릿PC 등은 들고 들어갈 수 없다. 스마트폰과 500mL 이하 생수, 응원봉, 작은 손가방 정도만 반입 가능하다. 경찰 관계자는 “커피나 햄버거, 도시락도 갖고 들어갈 수 없다”고 했다.

한편 정부는 19일 0시부터 21일 밤 12시까지 서울 광화문광장 일대의 테러 경보 단계를 ‘관심’에서 ‘주의’로 격상한다.