"충주에 뼈 묻고 살만 건져와"…충주맨 김선태, '청와대 영입설' 일축

김선태 "청와대 접촉·검토 없었다… 자유로운 콘텐츠 제작이 우선"

'충주맨' 출신 유튜버 김선태(전 충주시 주무관)가 이른바 '청와대 영입설'에 대해 직접 입장을 밝혔다.

김선태는 18일 방송된 MBC TV 토크 예능물 '라디오스타'에 출연해 청와대 관련 각종 루머를 부인했다.

그는 "당시 공무원 신분이라 접촉도, 검토도 하지 않았다"며 "구체적인 제안이 있었던 것도 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "제안이 왔더라도 조직 생활보다는 자유롭게 콘텐츠를 만들고 싶었을 것"이라고 덧붙였다.

퇴사 배경에 대해서는 '완결성'을 강조했다. 그는 "박수 소리가 가장 클 때 나오고 싶었다. 목표였던 구독자 100만 명을 달성하니 모든 퍼즐이 맞춰진 기분이었다"고 전했다. 과거 "충주에 뼈를 묻겠다"던 발언에는 "뼈는 묻고 살만 건져 나왔다. 그때는 맞고 지금은 틀린 것"이라고 너스레를 떨었다.

정치권 진출이나 조직 내 불화설 등 자신을 둘러싼 각종 억측에 대해서도 "정치에는 재능도 의지도 없으며, 동료들과는 원만하게 지냈다"고 일축했다.

현재 김선태는 전업 유튜버로 전향해 구독자 140만 명을 돌파하며 독자적인 행보를 이어가고 있다. 그는 "호랑이 등에 탔으니 내리면 잡아먹힌다"며 활발한 활동을 예고했다.

<뉴시스>