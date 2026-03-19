'두쫀쿠'가 살린 혈액 수급, 유행 식자 '시들'…후속 전략 고심

혈액보유량 5일→3.9일 감소…유행 의존 한계 속 지역사회 협업 모색

인기 디저트 '두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)' 증정 이벤트로 크게 늘었던 헌혈 참여가 이벤트 종료 이후 다시 감소세로 돌아섰다.



단기간 효과를 입증한 만큼 혈액원은 이를 잇는 후속 전략 마련에 고심하고 있다.

두바이쫀득쿠키. 게티이미지뱅크

19일 대한적십자사 광주·전남혈액원에 따르면 전날 기준 혈액보유량은 3.9일분이다.



두쫀쿠 이벤트 기간에는 보건복지부 권장 보유량인 5일분을 넘어서기도 했지만 한 달여 만에 다시 감소한 것이다.



헌혈자를 대상으로 두쫀쿠를 제공하는 이벤트는 1∼2월 총 네 차례에 걸쳐 진행됐는데 이 기간 일평균 헌혈자는 평소보다 34％ 증가한 것으로 나타났다.



특히 지난달 12일에는 광주·전남 헌혈의집 4곳이 전국 헌혈자 수 상위 10위 안에 들기도 했다.

대한적십자사 광주전남혈액원 제공.

이벤트에 사용된 두쫀쿠는 총 1천500개로, 지역 카페 9곳의 기부를 통해 마련됐다.



공공기관 예산만으로 확보하기 어려운 유행 아이템을 외부 협업으로 보완해 효과를 거뒀다는 점에서 의미가 있지만 이 같은 방식은 유행에 크게 좌우된다는 한계도 드러났다.



이벤트 종료와 함께 관심이 빠르게 식으면서 헌혈 참여 역시 다시 줄어드는 흐름을 보이고 있기 때문이다.



또 식품 특성상 단기간 내 소진하지 못할 경우 위생 문제로 이어질 수 있다는 점도 부담으로 작용한다.



이에 혈액원은 현재 기업이나 소상공인과의 협업을 통해 한계를 보완한 두쫀쿠 후속 이벤트를 고민하고 있다.



광주전남혈액원 관계자는 "두쫀쿠 이벤트로 헌혈 참여가 크게 늘어나는 효과를 봤지만 이벤트 종료와 함께 유행이 시들해지면서 다시 주춤하는 모습"이라며 "유행 아이템은 확보와 관리 측면에서 제약이 있는 만큼 지역사회와의 협업 방안을 포함해 새로운 아이디어를 검토하고 있다"고 말했다.



이어 "시민들이 관심을 갖고 자연스럽게 헌혈에 참여할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "안정적인 혈액 수급을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 덧붙였다.

<연합>