'왕사남' 한 편에 영월 '들썩'…숙박·음식점 매출 50% 넘게 껑충

소진공, KB카드 자료 분석 결과…개봉 후 4주간 매출 35.7% 증가

영화 '왕과 사는 남자'의 흥행으로 주요 촬영지인 강원 영월군의 숙박·음식점업 매출이 개봉 전후로 50% 넘게 증가한 것으로 나타났다.



19일 소상공인시장진흥공단이 영월군 내 소상공인의 매출 변화를 분석한 결과에 따르면, 개봉 이후 4주간 일평균 매출액은 개봉 전 4주간 대비로 35.7% 늘었다.

영화 '왕과 사는 남자'의 역사적 배경이 된 강원 영월군 장릉(단종의 무덤) 일원에 관광객 발걸음이 이어지고 있다. 연합뉴스

소진공은 이번 분석은 관광 연계 업종의 2천161개 점포를 대상으로 영화 개봉일(2월 4일) 전후 4주간의 KB카드 매출 데이터를 바탕으로 한 것으로, 콘텐츠 흥행이라는 외부 요인이 지역 상권에 미치는 경제적 파급효과를 데이터로 검증한 사례라고 설명했다.



업종별로는 숙박·음식점업 매출이 52.5% 늘어 증가 폭이 가장 컸고, 예술·스포츠·여가서비스업은 37.8%, 도소매업은 27.0%로 뒤를 이었다.



요일별로는 주말 매출이 68.5% 증가해 주중(22.1%)보다 장사가 잘돼 관광 수요가 주말에 집중되는 경향을 보였다.



작년 동기와 비교해도 매출이 16.4% 증가했다. 업종별로는 예술·스포츠·여가서비스업이 59.9%로 가장 크게 늘었고, 숙박·음식점업 21.5%, 도소매업 11.7% 순으로 증가했다.



요일별로는 주말 26.1%, 주중 11.4% 각각 늘어 전반적으로 주말 중심의 매출 확대 흐름이 이어졌다.



소진공은 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연과 관련해 인근 상권에 미칠 낙수효과와 소상공인 체감 경기를 체계적으로 분석할 계획이다.



인태연 소진공 이사장은 "연구소를 중심으로 급변하는 상권 트렌드와 지역별 주요 이슈에 대응하며 소상공인의 경영 현황을 심층 분석하고자 한다"면서 "이번 분석 결과가 지역 상권의 자생력을 높이는 기반이 돼 일시적 특수에 그치지 않고 지속적인 경쟁력으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

<연합>