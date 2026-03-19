딘딘, '어서와 한국은 처음이지?' MC로 컴백…"다시 오길 잘 했다 느껴"

19일 420회 '에펠탑 명물' 파코 편 MC로 복귀

가수 겸 방송인 딘딘(DINDIN). 뉴스1

가수 겸 방송인 딘딘(DINDIN)이 MBC every1 예능 '어서와 한국은 처음이지?' MC로 돌아온다.

19일 소속사 슈퍼벨컴퍼니에 따르면 딘딘은 이날 5개월만에 첫 방송되는 420회 '에펠탑 명물' 파코 편 MC로 복귀해 김준현과 호흡을 맞춘다.

딘딘은 오늘 방송분부터 출연해 센스 있는 입담과 특유의 솔직한 리액션을 바탕으로 '어서와 한국은 처음이지?'의 MC로서 남다른 활약을 펼칠 예정이다.

그는 파일럿 방송부터 함께한 개국공신인 만큼, 딘딘의 컴백은 시청자들에게 반가움을 안길 것으로 예상된다.

MBC every1 '어서와 한국은 처음이지?'

MBC every1 '어서와 한국은 처음이지?'

딘딘은 첫 방송을 앞두고 "고향 같은 '어서와 한국은 처음이지?'에 다시 돌아올 수 있어서 기쁘다. 5년 만에 돌아왔는데 스튜디오에 들어가고 녹화가 시작되자마자 다시 오길 잘했다고 느꼈다"고 소감을 전했다.

그는 앞서 tvN '차가네'를 통해 믿고 보는 예능감을 드러내며 프로그램에 재미를 더했다.

본업인 음악뿐만 아니라 유튜브 콘텐츠, 라디오, 그리고 방송까지 다양한 분야에서 대중에게 눈도장 찍으며 '만능 엔터테이너' 존재감을 공고히 하고 있는 딘딘.

'어서와 한국은 처음이지?'에서 그 흐름을 이어 안방극장에 웃음을 안길 딘딘의 앞으로의 행보에 관심이 집중된다.

한편, '어서와 한국은 처음이지?'는 다양한 나라에서 한국을 찾아온 외국인들의 리얼 '한국 여행기'를 통해 여행의 생생한 재미와 문화 차이에서 오는 공감, 웃음을 동시에 전하는 국내 여행 리얼리티 예능 프로그램이다.

특히 오늘 방송될 420회에는 SNS를 뒤흔든 화제의 주인공 '에펠탑 명물'이자 기념품 판매자인 '파코'와 친구들의 좌충우돌 첫 한국 여행기가 그려진다.

'어서와 한국은 처음이지?' 본방송은 오후 8시 30분 MBC every1에서.