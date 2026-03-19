“종묘 가치 훼손 안 돼”…유네스코한국위, 서울시 재개발 계획에 ‘우려’

유네스코한국위원회가 서울시와 국가유산청의 ‘종묘 앞 재개발’을 두고 “한국이 유산 정책을 경시하는 당사국으로 오해될 가능성이 있다”며 우려의 목소리를 냈다.

서울 종로구 종묘와 세운4구역의 모습. 뉴시스

19일 유네스코한국위원회는 입장문을 내고 “종묘는 주변 환경과 역사적 맥락을 포함한 탁월한 보편적 가치를 지니는 유산으로, 1995년 한국 첫 세계유산 중 하나로 등재된 만큼 국제적 의무 아래 충실히 관리돼야 한다”고 밝혔다.

종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주(神主·죽은 사람의 위패)를 모시고 제사를 지내는 국가 사당이다.

지난해 서울시가 세운4구역에 들어설 수 있는 건물 높이를 상향 조정하며 재개발 사업을 본격화하려는 움직임을 보이자 국가유산청과 충돌하고 있다.

이에 유네스코는 지난 13일 한국 정부에 서한을 보내 “개발 계획 승인 전 유산영향평가 실시가 2026년 3월까지 확정되지 않을 경우, 7월 부산에서 열리는 제48차 세계유산위원회가 종묘의 보존현황을 검토할 수 있다”고 밝힌 바 있다.

유네스코한국위원회는 “이러한 상황은 해당 유산뿐 아니라 국가의 세계유산 관리 체계 전반에 대한 국제적 신뢰에도 영향을 미칠 수 있다”고 우려했다.

이어 “한국은 큰 재원을 들여 국가적 행사로 세계유산위원회를 처음 유치하고 개최 준비를 하는 의장국으로서 협약의 모범적 이행을 보여줄 책무를 지니고 있다”며 “세계유산 보호와 존중을 고양해야 할 의장국이 오히려 국제사회의 유산 정책을 경시하는 당사국으로 오해될 가능성이 우려된다”고 경고했다.

그러면서 “관련 주체 간 원만한 협의가 이뤄지길 희망하며, 국제 기준에 부합하는 유산영향평가를 포함한 여러 절차가 충실히 이행되길 권고한다”며 “이를 통해 종묘의 가치를 보전하면서도 지역 발전과 균형을 이루는 합리적 방안이 도출되길 기대한다”고 강조했다.