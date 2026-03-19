장영란 ‘수술 전’ 여권 사진 공개…“많이 예뻐졌다”

방송인 장영란이 여권 사진을 공개하며 수술 전 모습임을 솔직하게 인정했다.

지난 18일 공개된 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 영상에는 장영란이 일본을 방문하는 콘텐츠가 올라왔다. 영상 속 장영란은 출국을 위해 공항을 찾았고, 설렘 가득한 모습으로 등장했다.

‘일본 1등 점쟁이가 장영란 보자마자 던진 첫마디는? (소름주의)’ 영상 캡처. A급 장영란

그는 “정말로 만나고 싶은 사람이 있어서 일본에 가게 됐다”고 출장 이유를 밝힌 뒤 “가는 김에 다양한 콘텐츠도 많이 준비해 오겠다”고 말하며 기대하는 마음을 내비쳤다.

이후 장영란은 여권을 꺼내 들고 카메라를 향해 사진을 공개했다. 사진을 공개하면서 그는 “약간 예뻐졌다”고 말했다.

제작진이 해당 사진이 시술 이후인지 묻자, 장영란은 주저 없이 “수술 전이지”라고 솔직하게 답했다.

이어 그는 “2대 8 가르마, 메이크업도 바뀌었더니 사람이 많이 예뻐졌다”고 전했다.

장영란의 여권 사진을 본 제작진도 “너무 나이 들어 보인다”고 공감했다.

이날 장영란은 도착 후 일본에 있는 점집으로 향했다. 그는 “궁금하더라”라며 “일본에 무당이 있는지, 아니면 점을 어떻게 보는지 궁금하다”고 설명했다.

‘일본 1등 점쟁이가 장영란 보자마자 던진 첫마디는? (소름주의)’ 영상 캡처. A급 장영란

일본에는 무당이 없고 퇴마와 신사를 관리하는 무녀가 있다고 한다. 또 신점보다 타로나 손금, 일본 뉴스에 나오는 별자리 뉴스를 참고한다고.

특히 일본 뉴스에 올라오는 별자리 뉴스의 적중률이 높았다는 경험담에 장영란은 포효하며 기대하는 모습을 보였다.

그가 방문한 타로 요금은 10분에 1100엔, 20분에 3300엔으로 소개됐다.

한편 장영란은 유튜브 채널 ‘A급 장영란’을 통해 대중과 소통하고 있다.