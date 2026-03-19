이승철, 올해 가을 손주 본다…“젊은 할아버지 돼 너무 좋아”

가수 이승철이 올해 가을 할아버지가 될 예정이라고 소식을 전했다.

이승철은 18일 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 모델 겸 방송인 송해나와 함께 게스트로 출연했다.

유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처

탁재훈은 1986년 록밴드 부활 보컬로 데뷔한 이승철을 소개하며 “노래면 노래, 여자면 여자, 여러 가지가 있었다. 내가 아는 것도 많지만 공식적인 건 아니라 더 말하지 않겠다”고 농담을 던졌다.

이에 이승철은 “올 가을이 되면 손주가 나온다. 할아버지가 된다”고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 할아버지가 되는 소감을 묻자 “너무 좋다”며 기대감을 드러냈다.

유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처

탁재훈이 “손주 보는 건 기쁜 일이지만, 본인은 젊은 시절을 보내고 이제 할아버지가 된 것 아니냐”고 묻자, 이승철은 “나는 좀 젊은 할아버지”라고 답했다. 이에 탁재훈은 “그냥 늙은 것”이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이승철은 1995년 배우 강문영과 결혼했으나 2년 만에 이혼했다. 이후 2007년 두 살 연상의 사업가 박현정씨와 재혼해 두 딸을 두고 있다. 지난해에는 큰딸의 결혼식을 직접 기획했다고 밝히기도 했다.

유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처

또한 방송에서 “사위가 카이스트를 나와서 현재 로펌에서 경영 연구하는 일을 한다. 키도 크고 점잖은데 박보검과 비슷하다. 신발도 세 켤레밖에 없을 정도로 소탈하다”며 칭찬한 바 있다.

한편 이날 영상에서는 데뷔 40주년을 맞은 이승철의 근황도 언급됐다. 탁재훈이 “최근 10년간 히트곡이 없다”고 말하자, 이승철은 “나는 공연을 1년에 40회씩 한다”며 활동을 꾸준히 하고 있다고 강조했다. 이어 “히트곡이 사랑받는 순간이 좋다. 사우나에서 내 노래가 나오거나, 신호 대기 중 오토바이에서 내 노래가 들릴 때 가장 기분이 좋다”고 털어놨다.